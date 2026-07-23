Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall auf der B 30

Eine leicht verletzte Person und rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der B 30. Eine 49-jährige Opel-Fahrerin war von Friedrichshafen in Richtung Meckenbeuren unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle erkannte sie zu spät, dass eine vorausfahrende 26-jährige Mazda-Fahrerin verkehrsbedingt anhielt. Die 49-Jährige fuhr mit ihrem Wagen wuchtig auf den stehenden Pkw auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Transporter rollt gegen parkendes Auto

Ein unzureichend gesicherter Zustellwagen hat am Mittwochmittag in der Königsberger Straße einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 10.000 Euro verursacht. Ein 19-jähriger Paketzusteller stellte sein Mercedes-Transportfahrzeug am Straßenrand ab, ohne dieses ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug setzte sich daraufhin selbstständig in Bewegung und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Transporter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Mann feuert mit Schreckschusswaffe um sich

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag in der Überlinger Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen und mehrere Personen bedroht. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Gegen 0.45 Uhr gab der Mann vor einer Gaststätte in der Münsterstraße zunächst mehrere Schüsse in die Luft ab. Anschließend richtete er die Waffe auf eine Personengruppe und drückte erneut den Abzug, wobei jedoch kein Schuss mehr fiel. Auf seinem weiteren Weg über den Münsterplatz zielte der Täter zudem auf einen Anwohner, der aus seinem Fenster blickte, ehe er zu Fuß über die Gradebergstraße in Richtung ZOB flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg, weshalb die Beamten um Hinweise zu dem Unbekannten bitten. Der Gesuchte hat einen Vollbart und trug eine Kappe der Marke "Gucci", ein dunkles Oberteil, eine helle Hose sowie eine Bauchtasche. Laut Zeugen gab er an, nicht aus Überlingen zu kommen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Bedrohung und nimmt Hinweise zur Identität des Täters unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

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