Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zweimal unnötigen Lärm verursacht

Gegen zwei Motorradfahrer, die unnötigen Lärm verursacht haben, haben Beamte der Verkehrspolizei am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen 16.30 Uhr fiel ein 16-Jähriger in der Laizer Straße mit seiner Yamaha durch eine deutlich erhöhte Lautstärke auf. Eine Geräuschpegelmessung bestätigte, dass das Fahrzeug möglicherweise technisch verändert wurde und dadurch den zulässigen Geräuschgrenzwert überschritt. Nur rund eine Viertelstunde später zog in der Antonstraße ein 46-Jähriger die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich, nachdem er mit seiner BMW übertrieben stark beschleunigte und dadurch ebenfalls unnötigen Lärm verursachte. Auch er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Sigmaringen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zu einer Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter stieß am Mittwochvormittag zwischen 8 und 12.15 Uhr gegen einen an der Römerstraße bei der Modefachschule abgestellten Nissan und beschädigte diesen an der vorderen linken Stoßstange. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Mengen

Brand auf Hallendach

Ein Brand auf dem Dach einer Fabrikationshalle in der Lothringer Straße hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr gefordert. Gegen 13.45 Uhr war es mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts an einer PV-Anlage zu einer Verpuffung, wodurch mehrere PV-Module vom Dach gerissen wurden. Ein dazugehöriger Wechselrichter hatte Feuer gefangen und musste von den Wehrleuten abgelöscht werden, nachdem die Anlage stromlos geschaltet worden war. Neben der Photovoltaik wurde auch das Hallendach beschädigt, die Gesamthöhe des Sachschadens wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Zeugen zu Unfallflucht mit Pedelec gesucht

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem Pkw ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 fuhr eine 41-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Franz-Xaver-Heilig-Straße ein, als von links über den Gehweg ein mit zwei Jugendlichen besetztes Pedelec verbotswidrig über den Zebrastreifen fuhr. Trotz Gefahrenbremsung sei es zum Zusammenstoß gekommen, wobei der Mitfahrer noch unmittelbar vorher abspringen konnte und der Fahrer des Rades zu Boden fiel. Nachdem offenbar niemand verletzt wurde und nach einem kurzen Gespräch entfernten sich die beiden Jugendlichen trotz der Aufforderung, auf die Polizei zu warten, unerlaubt vom Unfallort. Da an dem Pkw nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist, bitten die Beamten nun um Hinweise zu den beiden Jugendlichen, die wie folgt beschrieben werden: der Fahrradfahrer soll etwa 13-14 Jahre alt, rund 155 cm groß, mit kurzen braunen Haaren und von normaler Statur gewesen sein und trug zur Unfallzeit einen Helm, ein schwarzes T-Shirt und Bluejeans. Sein Mitfahrer soll etwa gleich alt, etwa 160 cm groß und dürr gewesen sein, kahlrasierte braune Haare gehabt und ein blaues Fußballtrikot getragen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0.

Herbertingen

Nach Unfall mit Lkw Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Lkw ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und sucht Zeugen. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge wollte am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr der 38-jährige Lenker eines Sattelzugs auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Mengen im für ihn zweispurigen Bereich einen anderen Sattelzug überholen. Dessen Fahrer habe jedoch Gas gegeben und ihm so ein Wiedereinscheren verwehrt, sodass der 38-Jährige eigenen Angaben zufolge nach dem Ende der Überholspur noch mehrere hundert Meter auf der Überholspur der Gegenrichtung fahren musste. Als ihm dort schließlich ein weißer Pkw entgegenkam, habe sowohl er als auch der Pkw jeweils nach rechts ausweichen und stark bremsen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei habe der Sattelzug des 38-Jährigen den Auflieger des anderen Lkw gestreift, zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht. Nach dem Unfall, bei dem Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand, hätten sowohl der Pkw als auch der andere beteiligte Sattelzug ihre Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Nachdem nun unter anderem gegen den 38-Jährigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt wird und er seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste, bitten die Beamten um sachdienliche Hinweise zu den anderen beiden Fahrzeugen und deren Lenkern unter Tel. 07581/482-0.

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