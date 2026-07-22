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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger - Bezüge zur Bodenseeregion

Bodenseekreis / Mainz (ots)

Seit Montag, 20.07.2026, wird die kurzzeitig in Mainz untergebrachte 13-jährige "Zlota P." vermisst. Sie verließ am 20.07.2026 gegen 13:00 Uhr ihren Aufenthaltsort in der Mainzer Oberstadt. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste hat Bezüge nach Konstanz und Salem in der Bodensee-Region / Baden-Württemberg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Es ist gut möglich, dass sie eigenständig mit Bus und Bahn unterwegs ist. Die Bevölkerung wird daher insbesondere an Bahnhöfen, Haltestellen und Zentralen Omnibusbahnhöfen (ZOB) um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Beschreibung der Vermissten:

Dunkelbraune, lange, glatte Haare (Brusthöhe) / ca. 150cm groß / graue, lockere Jeans / grau-weißes Top / weiße, weite Jacke / große Halsketten (eine mit Kreuzanhänger)

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 - 65 33312 an die Kriminalpolizei Mainz zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Ein Bild der Vermissten steht auf unserer Webseite zur Verfügung. https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-b2899185d5e524d538f73746a6dd4236

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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