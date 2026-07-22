Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Durchfahrtskontrollen

Gleich 41 Radfahrer sind am Mittwochmorgen durch einen gesperrten Bereich rund um den Scheffelplatz gefahren und daraufhin von der Polizei kontrolliert worden. Das Polizeirevier Ravensburg hatte dort im Rahmen des Rutenfests gezielte Zweiradkontrollen durchgeführt und das Missachten des Durchfahrtsverbots überprüft. Alle Radfahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Ravensburg

Senioren fallen auf falschen Bankmitarbeiter herein - 15.000 Euro Schaden

Mit einer kriminellen Masche haben Telefonbetrüger am Dienstagabend ein Seniorenpaar um 15.000 Euro gebracht. Ein Unbekannter gab sich am Telefon als Mitarbeiter einer Bank-Sonderabteilung für Betrugsfälle aus und spiegelte vor, dass mehrere unberechtigte Überweisungen ins Ausland bevorstünden. Um die angeblichen Transaktionen zu stoppen, sollte das Paar zugesandte TAN-Nummern freigeben. Die Senioren folgten den Anweisungen und gaben im Verlauf mehrerer Telefonate insgesamt sechs TAN frei. Kurz darauf stellten sie fest, dass dadurch kein Schaden verhindert, sondern stattdessen sechs Abbuchungen von jeweils 2.500 Euro veranlasst wurden. Mutmaßlich hatten die Betrüger bereits Wochen zuvor über ein gefälschtes Schreiben samt QR-Code Zugangsdaten abgegriffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut eindringlich davor, am Telefon sensible Bankdaten oder TAN-Nummern weiterzugeben. Informationen, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Ravensburg

Versuchter Betrug mit angeblichem Millionen-Erbe

Den Versprechungen eines vermeintlichen Millionensegens hat eine 46-jährige Frau aus Ravensburg nicht geglaubt und ist somit einem Betrug entgangen. Unbekannte hatten der Frau per E-Mail eine Spende in Höhe von 2,8 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Um das angebliche Vermögen zu erhalten, sollte sie ihre persönlichen Daten übermitteln und vorab eine Bearbeitungsgebühr von 1.150 Euro überweisen. Obwohl die Frau ihre Daten per Mail versandte, schöpfte sie rechtzeitig Verdacht und überwies das geforderte Geld nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ravensburg

Auseinandersetzung im Schussenpark - Zeugen gesucht

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Frauen ist es am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr im Schussenpark gekommen. Zwei 18-Jährige griffen dabei eine gleichaltrige Bekannte und deren 16-jährige Begleiterin unvermittelt an. Es kam zu Schlägen und Tritten, zudem wurde eine Drohung ausgesprochen. Beide Opfer erlitten leichte Verletzungen. Die Angreiferinnen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei, konnten jedoch im Anschluss ermittelt werden. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0751 803-3333 zu melden.

Wolfegg/Molpertshaus

Nach Brandstiftung in Kapelle Tatverdächtigen ermittelt

Nach einer Brandstiftung in einer Kapelle in Molpertshaus Anfang Juli (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6309111) hat das Kriminalkommissariat Ravensburg zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 15-jähriger Jugendlicher hat zwischenzeitlich eingeräumt, das Feuer, welches glücklicherweise keinen größeren Schaden anrichtete, offenbar aus Langeweile gelegt zu haben. Er wird sich nun strafrechtlich dafür zu verantworten haben.

Horgenzell

Gefährliches Überholmanöver auf L 288 - Zeugen und Geschädigte gesucht

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 43-jährigen Mini-Cooper-Fahrer. Dieser überholte am Dienstagnachmittag auf der L 288 zwischen Hasenweiler und Ringgenweiler trotz unübersichtlicher Strecke eine 29-jährige Skoda-Fahrerin und zwang den Gegenverkehr zu einer Vollbremsung. Nach Angaben der 29-Jährigen bremste der Mann sie anschließend grundlos aus, sodass sie auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Der auffällige Mini Cooper mit neonfarbenen Akzenten setzte seine Fahrt Richtung Ravensburg fort. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Zeugen sowie die Fahrer der entgegenkommenden Autos, sich unter Tel. 0751/ 803-3333 zu melden.

Altshausen

Zusammenstoß beim Überholen

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der L 288. Als ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer zwischen Lengenweiler und Riedhausen zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens ansetzte, bog dessen 62-jähriger Fahrer zeitgleich nach links ab. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Pkw touchierte anschließend einen Leitpfosten und kam im Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Leutkirch

Jugendlicher beschimpft Polizisten und leistet Widerstand

Mit Strafanzeigen hat der Montagabend für zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche geendet. Beamte des Polizeireviers Leutkirch wurden kurz nach 22 Uhr verständigt, da der 15-Jährige auf dem Kinderfestgelände mindestens zwei 16-jährige Mädchen unsittlich berührt haben soll. Einem Begleiter der beiden 16-Jährigen, der den 15-Jährigen danach zur Rede stellte, soll dieser einen Fauststoß versetzt haben. Als die Beamten den alkoholisierten 15-Jährigen ansprechen wollten, flüchtete er mit dem E-Scooter des 14-Jährigen, den er unbefugt in Gebrauch genommen hatte, über eine Wiese. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Polizisten den Flüchtenden unter Einsatz von Pfefferspray vorläufig festnehmen. Gegen den 15-Jährigen wird nun unter anderem wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung ermittelt. Den E-Scooter beschlagnahmten die Beamten aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens, was dem ebenfalls alkoholisierten 14-jährigen Besitzer offenbar missfiel. Dieser beleidigte die Polizisten lautstark und sollte aufgrund seines aggressiven Verhaltens sowie seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden. Gegen den Zugriff der Polizisten wehrte sich der Teenager erheblich und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Der 14-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung strafrechtlich verantworten. Beide Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 15-Jährige auch eine dritte junge Frau sexuell belästigt haben soll, weshalb das Polizeirevier Leutkirch hierzu unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise bittet.

Leutkirch

Betrunken und ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

In deutlichen Schlangenlinien ist ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer am Dienstagabend auf der Memminger Straße unterwegs gewesen. Einer Polizeistreife fiel die unsichere Fahrweise auf, woraufhin der junge Mann beim Einbiegen in die Ottmannshofer Straße kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung roch der 19-Jährige stark nach Alkohol, eine Messung ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Dem Heranwachsenden wurde in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Das Fahrzeug wurde vorsorglich beschlagnahmt. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wird sich nun wegen der entsprechenden Straftaten verantworten müssen.

Wangen im Allgäu

Arbeitsunfall - Mann von Tor am Kopf getroffen

Bei einem Arbeitsunfall in einer Lagerhalle hat sich am Dienstagnachmittag ein 64-jähriger Mann Verletzungen am Kopf zugezogen. Der Mann stieß beim Rückwärtsfahren mit einem Gabelstapler gegen ein Hoftor. Als er anschließend versuchte, das beschädigte Tor von Hand anzuheben, sackte dieses plötzlich nach unten und traf ihn am Kopf. Ein Notarzt versorgte den 64-Jährigen vor Ort, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Tor entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Wangen im Allgäu

Pferde durch Unwetter verletzt

Bei den extremen Unwettern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche sind auf Koppeln in Untermooweiler und Löwenhorn insgesamt sechs Pferde teils erheblich verletzt worden. Eines der Tiere erlag seinen schweren Kopfverletzungen, ein weiteres musste von einem Tierarzt von seinem Leiden erlöst werden. Da zunächst unklar war, woher die Verletzungen stammen, haben Beamte der Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg zusammen mit dem Veterinäramt des Landkreises Ravensburg Ermittlungen aufgenommen. Nachdem eines der toten sowie die vier verletzten Pferde untersucht worden waren, schließen die Ermittler eine Fremdeinwirkung aus. Sie gehen vielmehr davon aus, dass die Rösser während des Unwetters von herabfallenden Ästen getroffen wurden oder aus Angst durchgegangen sind und sich dabei verletzt haben.

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