Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Unbekannte stehlen kiloweise Zwiebeln vom Feld - Zeugen gesucht

Rund 15 Kilogramm Zwiebeln haben unbekannte Täter zwischen Sonntagmorgen und Montagnachmittag von einem Feld im Bereich Walchesreute gestohlen. Die Unbekannten zogen das Gemüse schlichtweg aus der Erde und nahmen es mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag. Bereits im vergangenen Jahr kam es an gleicher Stelle zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem damals Zwiebeln und Kartoffeln gestohlen wurden. Das Polizeirevier Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Langenargen

Fahrfehler nach Wendemanöver - Autofahrer mutmaßlich berauscht unterwegs

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr im Kreuzungsbereich Eisenbahnstraße / Bahnhofstraße. Ein 32-jähriger BYD-Fahrer befuhr die Eisenbahnstraße und wendete sein Fahrzeug auf Höhe der Bahnhofstraße zügig. Dabei kollidierte er mit dem rechten Bordstein, wodurch der Wagen so schwer beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete der Polizei, dass der Fahrer den Wagen in der Bahnhofstraße abstellte und sich zu Fuß entfernte. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung gab sich der 32-Jährige vor Ort als Fahrer zu erkennen. Da die Beamten bei dem Mann deutlichen Atemalkohol- sowie Marihuanageruch wahrnahmen, der Fahrer aber Vortests verweigerte, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Bermatingen

Einbruch in Schule

Unbekannte sind zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in eine Schule in der Schulstraße eingebrochen. Über eine Baustelle gelangten die Täter ins Gebäude und brachen die Tür zum Sekretariat auf. Dort durchsuchten sie Schränke nach Wertsachen, machten jedoch kaum Beute und entwendeten lediglich einige Kugelschreiber. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall mit zwei Verletzen und hohem Sachschaden

Eine 20-jährige Autofahrerin hat am Montag gegen 16 Uhr auf der L 204 einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro entstand. Die 20-jährige Nissan-Fahrerin war von Roggenbeuren kommend in Richtung Ravensburg unterwegs und wollte an der Einmündung zur K 7784 nach links in Richtung Wattenberg abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden VW Multivan eines 37-Jährigen. Trotz eines Ausweichversuchs stießen beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammen, woraufhin der Nissan in einem Acker und der VW-Bus an einem Gebüsch zum Stehen kam. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht, die 20-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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