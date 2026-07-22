Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten a. k. M.

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 12-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Albstraße. Der Junge überquerte kurz nach 19 Uhr den dortigen Fußgängerüberweg, als er von einer 28-jährigen Pkw-Lenkerin übersehen wurde, die in Richtung Lagerstraße fuhr. Durch den folgenden Zusammenstoß zog sich der 12-Jährige leichte Blessuren zu und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Stetten a. k. M.

Verkehrsunsicheren Pkw stillgelegt

Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagvormittag einen BMW aus dem Verkehr gezogen, der diverse technische Mängel aufwies. Neben mangelnder Profiltiefe an den Reifen und einem Riss in der Windschutzscheibe wurden diverse lose Anbauten festgestellt, die eine so große potentielle Gefahr darstellten, dass ein Sachverständiger den Wagen bei einer Überprüfung schließlich als verkehrsunsicher einstufte. Der Betrieb des Fahrzeugs wurde daraufhin bis zur Behebung aller Mängel vorläufig untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 24-jährigen Halter eingeleitet.

Krauchenwies

Anhänger löst sich - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 52-Jährigen, der am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann befuhr mit seinem Lkw und einem Anhänger die B 311 von Rulfingen in Richtung Krauchenwies, als sich gegen 15 Uhr in der letzten Kurve der Serpentine aus bislang nicht geklärtem Grund der Anhänger vom Zugfahrzeug löste. Dieser kam nach rechts ins Bankett und beschädigte dort einen Leitpfosten sowie mehrere Büsche und Bäume. Statt sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, informierte der Mann lediglich seinen Arbeitgeber und setzte dann seine Fahrt ohne Anhänger fort.

Sauldorf

Ponys verletzt

Mutmaßlich durch Menschenhand sind im Laufe der letzten Woche zwei Ponys auf einem Pferdehof bei Sauldorf verletzt worden. An den Tieren wurde jeweils eine tiefe Wunde festgestellt, die im Zeitraum zwischen Dienstag vergangener Woche und dem gestrigen Dienstag entstanden sein dürfte. Die genaue Herkunft der Verletzungen ist bislang nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Meßkirch dazu eingeleitet hat. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07575/2838 erbeten.

Mengen

Mit Luftgewehr Gartenhütte beschossen

Offenbar mit einer Luftdruckwaffe hat ein Unbekannter am Montagabend eine Gartenhütte in Rulfingen beschossen, während sich darin Menschen aufhielten. Die drei Geschädigten nahmen gegen 20.30 Uhr auf der Außenseite der Holzhütte klopfende Geräusche wahr und stellten bei einer Nachschau unter anderem eine kleine Bleikugel im Holz fest. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wer die insgesamt zwei Schüsse abgegeben hat, ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Mengen ermittelt nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Schützen geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

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