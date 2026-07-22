PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten a. k. M.

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 12-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Albstraße. Der Junge überquerte kurz nach 19 Uhr den dortigen Fußgängerüberweg, als er von einer 28-jährigen Pkw-Lenkerin übersehen wurde, die in Richtung Lagerstraße fuhr. Durch den folgenden Zusammenstoß zog sich der 12-Jährige leichte Blessuren zu und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Stetten a. k. M.

Verkehrsunsicheren Pkw stillgelegt

Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagvormittag einen BMW aus dem Verkehr gezogen, der diverse technische Mängel aufwies. Neben mangelnder Profiltiefe an den Reifen und einem Riss in der Windschutzscheibe wurden diverse lose Anbauten festgestellt, die eine so große potentielle Gefahr darstellten, dass ein Sachverständiger den Wagen bei einer Überprüfung schließlich als verkehrsunsicher einstufte. Der Betrieb des Fahrzeugs wurde daraufhin bis zur Behebung aller Mängel vorläufig untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 24-jährigen Halter eingeleitet.

Krauchenwies

Anhänger löst sich - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 52-Jährigen, der am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann befuhr mit seinem Lkw und einem Anhänger die B 311 von Rulfingen in Richtung Krauchenwies, als sich gegen 15 Uhr in der letzten Kurve der Serpentine aus bislang nicht geklärtem Grund der Anhänger vom Zugfahrzeug löste. Dieser kam nach rechts ins Bankett und beschädigte dort einen Leitpfosten sowie mehrere Büsche und Bäume. Statt sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, informierte der Mann lediglich seinen Arbeitgeber und setzte dann seine Fahrt ohne Anhänger fort.

Sauldorf

Ponys verletzt

Mutmaßlich durch Menschenhand sind im Laufe der letzten Woche zwei Ponys auf einem Pferdehof bei Sauldorf verletzt worden. An den Tieren wurde jeweils eine tiefe Wunde festgestellt, die im Zeitraum zwischen Dienstag vergangener Woche und dem gestrigen Dienstag entstanden sein dürfte. Die genaue Herkunft der Verletzungen ist bislang nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Meßkirch dazu eingeleitet hat. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07575/2838 erbeten.

Mengen

Mit Luftgewehr Gartenhütte beschossen

Offenbar mit einer Luftdruckwaffe hat ein Unbekannter am Montagabend eine Gartenhütte in Rulfingen beschossen, während sich darin Menschen aufhielten. Die drei Geschädigten nahmen gegen 20.30 Uhr auf der Außenseite der Holzhütte klopfende Geräusche wahr und stellten bei einer Nachschau unter anderem eine kleine Bleikugel im Holz fest. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wer die insgesamt zwei Schüsse abgegeben hat, ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Mengen ermittelt nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Schützen geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen) Polizei birgt Fahrzeuge aus See - Besitzer gesucht Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls hat die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg eingeleitet, nachdem im Juni in einem See bei Ablach zwei Fahrzeuge auf dem Grund entdeckt wurden. In einer aufwendigen Bergungsaktion, bei der die Wasserschutzpolizei, die ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Stetten a. k M. Marder in Not Ein in Not geratener Marder wurde der Polizei am Montagmorgen gemeldet. Offenkundig hatte sich das Tier in der Hardtstraße mit einer Pfote unterhalb eines Garagendachs in einem Spalt verfangen und konnte sich nicht mehr selbst aus dieser misslichen Lage befreien. Einer Polizeistreife gelang es, mehrere Dachplatten zu lösen und anzuheben, sodass der Marder ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unfallflucht auf der B 31 Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der B 31 einen Unfall verursacht und anschließend das Weite gesucht. Der Unbekannte befuhr von der L 327 kommend den Einfädelungsstreifen und ordnete sich unvermittelt in den fließenden Verkehr ein. Eine 37-jährige Renault-Fahrerin musste daraufhin ausweichen und touchierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren