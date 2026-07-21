Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten a. k M.

Marder in Not

Ein in Not geratener Marder wurde der Polizei am Montagmorgen gemeldet. Offenkundig hatte sich das Tier in der Hardtstraße mit einer Pfote unterhalb eines Garagendachs in einem Spalt verfangen und konnte sich nicht mehr selbst aus dieser misslichen Lage befreien. Einer Polizeistreife gelang es, mehrere Dachplatten zu lösen und anzuheben, sodass der Marder schließlich zurück in die Freiheit entschwinden konnte.

Bad Saulgau

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung am Steuer

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 18-jähriger Pkw-Lenker, der am späten Montagabend von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Im Gespräch zeigten sich bei dem jungen Mann deutliche Anzeichen einer körperlichen Beeinflussung, einen angebotenen Drogenvortest lehnte er allerdings ab. Er musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung nun über den Fortgang des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden wird.

Bad Saulgau

Alkoholisiert Auto gefahren

Unter dem Einfluss von Alkohol stand am Montagabend ein 76-Jähriger, der von einer Polizeistreife am Steuer seines Fahrzeugs kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, erbrachte ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von annähernd 0,7 Promille. Gegen den 76-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, er musste sein Fahrzeug stehenlassen und muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Bad Saulgau

Pkw beschädigt

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter im Laufe des zurückliegenden Wochenendes einen auf dem Mitarbeiterparkplatz der Rehaklinik am Schönen Moos abgestellten Pkw beschädigt. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag zerkratzte die oder der Unbekannte die Beifahrertür, den hinteren rechten Kotflügel und die Heckklappe des Fahrzeugs. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Herdwangen-Schönach

Alkoholisiert verunfallt

Offenbar aufgrund seiner nicht unerheblichen Alkoholisierung in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Montagabend bei Großschönach ein 29-Jähriger mit seinem Pkw verunfallt. Kurz vor 21 Uhr kam der Mann nahe der Abzweigung in Richtung Aachtal auf der K 8231 zunächst nach links und dann rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam der Pkw zwischen Buschwerk im Bereich einer Schafweide zum Stehen. Nachdem zwei der drei Mitfahrenden zu Fuß flüchteten, alarmierte ein Zeuge die Polizei. Diese stellte bei der Unfallaufnahme bei dem 29-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung fest, ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Der Fahrer musste sich daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen, er gelangt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt, der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Pfullendorf

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war ein 15-Jähriger, der von einer Polizeistreife am frühen Montagabend im Stadtgebiet auf einem Motorroller kontrolliert wurde. Während der Jugendliche nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird und nicht mehr weiterfahren durfte, gelangt der Halter des Kleinkraftrads ebenfalls zur Anzeige, da er die Fahrt des 15-Jährigen offensichtlich zuließ.

Krauchenwies

Polizei birgt Fahrzeuge aus See - Besitzer gesucht

Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls hat die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg eingeleitet, nachdem im Juni in einem See bei Ablach zwei Fahrzeuge auf dem Grund entdeckt wurden. In einer aufwendigen Bergungsaktion, bei der die Wasserschutzpolizei, die Freiwillige Feuerwehr und der Bauhof beteiligt waren, wurden die beiden VW Golf II Anfang Juli an Land gehoben. Bislang sind die Eigentumsverhältnisse sowie der Hintergrund der Entsorgung in dem See noch nicht geklärt, weshalb die Ermittler um Hinweise zu den einstigen Besitzern der Fahrzeuge bitten. An einem der Wagen mit mutmaßlichem Modelljahr 1990 war ein Friedrichshafener (FN) Kennzeichen mit einem Stempel der Hauptuntersuchung 1996 angebracht. Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um einen Golf GTI mit mutmaßlichem Baujahr 1989, an dem kein Kennzeichen mehr befestigt war. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass die Fahrzeuge möglicherweise bereits seit rund 30 Jahren auf dem Grund des Sees lagen. Sachdienliche Hinweise in dem Zusammenhang nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-5500 entgegen.

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