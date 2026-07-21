Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht auf der B 31

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der B 31 einen Unfall verursacht und anschließend das Weite gesucht. Der Unbekannte befuhr von der L 327 kommend den Einfädelungsstreifen und ordnete sich unvermittelt in den fließenden Verkehr ein. Eine 37-jährige Renault-Fahrerin musste daraufhin ausweichen und touchierte dabei einen auf der linken Spur fahrenden Wohnwagen. Während der Wohnwagen unbeschädigt blieb, wird der Sachschaden am Renault auf rund 500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer unterwegs

Weil er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien unterwegs war, hat eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zum Dienstag in der Riedleparkstraße einen 30-Jährigen angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Radfahrer starken Alkoholgeruch fest. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Er musste in der Folge die Beamten zu einer Blutentnahme in einem Krankenhaus begleiten und wurde anschließend in die Obhut von Angehörigen entlassen. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung auf Schulhof

Eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Hof einer Schule in der Meistershofener Straße hat am Montagabend kurz nach 23.45 Uhr einen Einsatz mit mehreren Polizeistreifen ausgelöst. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich zwei 19-Jährige über eine Social-Media-Plattform zu einer Aussprache an der Schule verabredet. Dort gerieten sie jedoch mit einer mehrköpfigen Personengruppe in Streit, in dessen Verlauf die beiden Heranwachsenden angegriffen und leicht verletzt wurden. Die Angreifer flüchteten im Anschluss in Richtung Riedlewald. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen sowie den beteiligten Personen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Geflüchteten geben können, sich unter Tel. 07541/701-3104 zu melden.

Friedrichshafen

Mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss gestoppt

Ein Bußgeld und ein Fahrverbot kommen auf einen 27-Jährigen zu, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Montagabend in der Riedleparkstraße kontrolliert haben. Der Mann war auf einem E-Scooter unterwegs, als ihn eine Streife anhielt. Da die Beamten bei der Überprüfung Alkoholgeruch wahrnahmen, musste er sie auf der Dienststelle zu einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest begleiten. Da er über der Grenze von 0,5 Promille lag, gelangte er zur Anzeige und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Tettnang

Unfall auf Verkehrsinsel

Rund 21.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein 59-jähriger Autofahrer am Montagabend gegen 20 Uhr am Ortseingang von Tettnang verursacht hat. Der Renault-Fahrer war auf der Neukircher Straße unterwegs und überfuhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Verkehrsinsel. Dabei prallte der Wagen gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, sodass das Auto von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Auch die Feuerwehr war vor Ort und musste ausgelaufene Betriebsstoffe binden.

Überlingen

Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen 14-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Jugendliche war am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr unerlaubterweise mit einem Mitfahrer auf einem E-Scooter von der Frohnsinnstraße kommend unterwegs und wollte in die Langgasse einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzten die beiden Jugendlichen und prallten gegen einen dort haltenden Pkw. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden an der hinteren Tür, die beiden Jugendlichen zogen sich leichte Verletzungen zu. Unter dem Vorwand, Ausweisdokumente und Tücher holen zu wollen, entfernten sich die beiden von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Eine aufmerksame Zeugin fertigte jedoch ein Foto der Beteiligten an. Durch die Aufnahmen und weitere Ermittlungen konnte der 14-Jährige rasch als Verursacher identifiziert werden.

Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen)

Polizei birgt Fahrzeuge aus See - Besitzer gesucht

Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls hat die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg eingeleitet, nachdem im Juni in einem See bei Ablach zwei Fahrzeuge auf dem Grund entdeckt wurden. In einer aufwendigen Bergungsaktion, bei der die Wasserschutzpolizei, die Freiwillige Feuerwehr und der Bauhof beteiligt waren, wurden die beiden VW Golf II Anfang Juli an Land gehoben. Bislang sind die Eigentumsverhältnisse sowie der Hintergrund der Entsorgung in dem See noch nicht geklärt, weshalb die Ermittler um Hinweise zu den einstigen Besitzern der Fahrzeuge bitten. An einem der Wagen mit mutmaßlichem Modelljahr 1990 war ein Friedrichshafener (FN) Kennzeichen mit einem Stempel der Hauptuntersuchung 1996 angebracht. Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um einen Golf GTI mit mutmaßlichem Baujahr 1989, an dem kein Kennzeichen mehr befestigt war. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass die Fahrzeuge möglicherweise bereits seit rund 30 Jahren auf dem Grund des Sees lagen. Sachdienliche Hinweise in dem Zusammenhang nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-5500 entgegen.

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