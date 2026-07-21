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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall auf B 31 mit mehreren Motorrädern

Stetten (Bodenseekreis) (ots)

Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte und rund 60.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 17 Uhr auf der B 31 bei Stetten. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer hielt an einer Bushaltestelle an, um einem Linienbus das Einfädeln zu ermöglichen. Eine dahinterfahrende, achtköpfige Motorradgruppe bemerkte das Bremsmanöver mutmaßlich wegen zu geringen Abstands und Unachtsamkeit zu spät. Der vorausfahrende, 52-jährige Motorradfahrer krachte in das Heck des Autos. Der nachfolgende, 47-jährige Biker wich nach links aus, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 26-Jährigen zusammen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein dritter Biker im Alter von 47 Jahren prallte ebenfalls auf den Pkw, während zwei weitere Motorradfahrer im Alter von 49 und 44 Jahren bei einer Gefahrenbremsung stürzten. Neben dem 52-Jährigen und dem 47-jährigen Biker zog sich auch dessen 18-jähriger Sozius leichte Verletzungen zu. Die B 31 musste für die Unfallaufnahme längere Zeit voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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