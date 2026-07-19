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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

VW Bus auf der B31 ausgebrannt

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes begann am Samstagmorgen gegen 07:40 Uhr ein VW T4 in der Auffahrt FN-West zur B31 an zu brennen. Der 39-jährige Fahrer konnte den 35 Jahre alten Bus unverletzt verlassen, musste dann aber zusehen, wie das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Durch den Brand entstand geringer Flurschaden am Bankett und leichter Sachschaden an der Fahrbahnoberfläche. Die Lösch- und Aufräumarbeiten zogen sich über ca. 4 Stunden, in denen die Auffahrt FN-West gesperrt blieb. Die Feuerwehr war hierbei mit 2 Fahrzeugen und 9 Personen, der Rettungsdienst ebenfalls mit 2 Fahrzeugen und 4 Rettungsdienstmitarbeitern vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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