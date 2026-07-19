Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Körperverletzungen auf dem Summerty-Festival

Die Polizei musste am Samstag auf dem Summerty-Festival mehrfach eingreifen und sich aggressiv verhaltende Gäste des Geländes verweisen. Gegen 19:30 Uhr erteilten Sicherheitskräfte des Veranstalters einem alkoholisierten 60-jährigen Mann aufgrund seines unangemessenen und aggressiven Verhaltens einen Platzverweis für das Festivalgelände. Diesem Platzverweis leiste er keine Folge, weshalb die Polizei zur Unterstützung hinzugerufen wurde. Als er durch die Polizei hinausgeleitet werden sollte, schlug er einem Beamten gegen die Brust und wehrte sich anschließend heftig gegen das Anlegen der Handschließen. Nachdem er nach einiger Zeit wieder ruhiger wurde, nahmen ihm die Beamten die Handschließen ab und erteilten ihm einen Platzverweis für das Festivalgelände bis zum Ende der Veranstaltung am Sonntagabend. Gegen 22:00 Uhr machte ein 37-Jähriger zunächst durch seinen raumgreifenden Tanzstil, bei dem er auch mehrere weibliche Gäste antanzte und berührte auf sich aufmerksam. Als sich eine Frau und deren Begleiter bei ihm über sein Verhalten beschwerten, stieß er zunächst den 33-jährigen Mann mit dem Kopf auf dessen Nase und anschließend versetzte er der 31-jährigen Frau einen Schlag auf deren Hand. Die verständigten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erteilten dem erheblich alkoholisierten Mann einen Platzverweis, den er nicht befolgte. Beim Eingreifen mehrerer Polizeibeamter, die beim Durchsetzten des Platzverweises zu Hilfe kamen, leiste er auch hier körperlichen Widerstand, indem er sich immer wieder den Griffen der Beamten zu entwinden versuchte. Zudem belegte er die einschreitenden Beamten mehrfach mit Beleidigungen. Letztlich verließ der mit knapp über 2 Promille deutlich alkoholisierte Mann das Gelände. Auch er darf das Festivalgelände bis zum Sonntagabend nicht mehr betreten.

Bad Saulgau

Fahnenmast beschädigt und Fahne geklaut

Eine am Kirchplatz in der Schützenstraße anlässlich des Bächtlefestes aufgehängte Fahne ist offenbar geklaut worden. Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagfrüh zunächst einen Fahnenmast in der Schützenstraße, Ecke Kirchplatz. Anschließend entwendeten sie die dort aufgehängte Deutschlandflagge im Wert von ca. 200 Euro. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 entgegen.

Gammertingen

Streit zwischen Hausmitbewohnern erfordert Polizeieinsatz

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße mutmaßlich aufgrund einer Ruhestörung im Haus zur tätlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein 26-jähriger Hausbewohner bei einem 31-jährigen und dessen 39-jährigen Bekannten über ruhestörenden Lärm aus deren Wohnung beschwert haben. In der Folge kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung der Personen. Hierbei sollen auch ein Messer, sowie ein Holzprügel zum Einsatz gekommen sein. Sowohl der 26-Jährige, als auch der 31-Jährige erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die alarmierte Polizei stellte alle Beteiligten vor Ort fest, leite Ermittlungen zum Geschehensablauf ein und führte die Verletzten einer medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus zu. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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