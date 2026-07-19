Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Zwei Verletzte nach Schlag mit Bierglas

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr eskalierte ein Streit auf der Wilhelmshöhe. Nach bisherigen Erkenntnissen lief ein 22-jähriger Mann durch eine Personengruppe, die sich auf dem Weg vom Kinder- und Heimatfest in Richtung Parkplatz bewegte. Hierbei geriet er mit einem 20-Jährigen der Gruppe in Streit. Der Älter holte im Verlaufe des Streits mit einem mitgeführten Weizenbierglas aus und schlug den Jüngeren damit. Der erlitt eine stark blutende Wund am Arm, die zunächst vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte und anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Der 22-Jährige selbst erlitt durch das zersplitterte Glas eine blutende Wunde an seiner Hand. Auch seine Nacht endete in einem Krankenhaus. Das Polizeirevier Leutkirch leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines Körperverletzungsdeliktes ein. Die Ermittlung zur Tat und deren Hintergründe dauern an.

Ravensburg

Personen beschädigten Glasscheibe nach Verweis aus Lokal

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr erteilten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zwei Männern Platzverweise aus einer Lokalität in der Escher-Wyss-Straße. Die 23 und 24 Jahre alten Männer hatten zuvor in der Lokalität entgegen der Gepflogenheiten oberkörperfrei getanzt. Als sie darauf hingewiesen wurden, versuchten sie nach bisherigen Erkenntnissen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes tätlich anzugreifen. Diese verwiesen sie der Örtlichkeit, wobei dann einer der beiden eine Glasscheibe im Bereich des Hinterausganges beschädigte. Anschließend rannten beide weg. Die alarmierte Polizei stellte die Personen in der Nähe fest und erhob die ersten Aussagen zum Geschehensablauf. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Ravensburg

Unfallflüchtiger Fahrer ermittelt

Am Samstagabend, gegen 19:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Südstadt, Weißenauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Bisherigen Erkenntnissen nach beschädigte ein 20-jähriger Autofahrer beim Ausparkten einen geparkten Opel Astra. Der 20-jährige soll einer Zeugenaussage nach anschließend ausgestiegen und sich seinen VW Golf angeschaut haben. Daraufhin sei er wieder eingestiegen und habe die Unfallörtlichkeit verlassen, obwohl am geparkten Opel des 31-jährigen geschädigten Halters ein vorab geschätzter Sachschaden von 2 000 Euro entstand. Am Golf dürfte der Unfallschaden bei ca. 1 000 Euro liegen. Der Unfallverursacher hat sich wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle zu verantworten, da er sich weder gegenüber dem Geschädigten, noch gegenüber der Polizei als Unfallbeteiligter zu erkennen gab, sondern die Unfallstelle ohne Weiteres verließ. Die Verkehrsunfallermittlungen des Polizeirevier Ravensburg dauern an.

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