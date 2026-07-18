Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

26-Jähriger unter Alkoholeinfluss verursacht erheblichen Sachschaden

Am Freitagabend, gegen 20:32 Uhr, ereignete sich in Friedrichshafen eine ungewöhnliche Unfallserie, die durch die Fahrweise eines 26-Jährigen verursacht wurde. Der Mann, der einen Skoda fuhr, parkte am Fildenplatz und versuchte, aus einer Parklücke rückwärts auszufahren. Dabei touchierte er mit dem Heck seines Fahrzeugs den rechten Kotflügel eines ordnungsgemäß abgestellten BMWs. Nach diesem ersten Unfall fuhr der 26-Jährige nach vorne und kollidierte mit der Front seines Fahrzeugs mit dem Heck eines VWs. Anstatt anzuhalten und die Situation zu klären, verließ er den Parkplatz und fuhr den Fildenplatz entlang in Richtung Strandbachstraße. Kurz darauf, an einer Linkskurve, verlor er erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem Metallzaun des Strandbad Fischbach. Trotz dieser erheblichen Unfälle setzte der Mann seine Fahrt fort und parkte sein Fahrzeug schließlich in der Bildgartenstraße. Dort wurde er von den verständigten Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen angetroffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,5 Promille. Infolgedessen musste sich der 26-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen zur Frage, ob der Mann im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, sind noch im Gange. Aufgrund seines hohen Alkoholpegels wurde er zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle verbracht. Die Unfallserie hat einen erheblichen Sachschaden von etwa 10.000,00 Euro zur Folge.

Überlingen

Zeugen gesucht zu Unfallflucht in Überlingen

Die Polizei in Überlingen sucht nach Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag auf einem Einkaufsparkplatz im Oberriedweg ereignete. Zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter Mercedes Benz von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verantwortliche verließ daraufhin unerlaubt die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Mercedes Benz wird auf etwa 1.500.- Euro geschätzt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der fraglichen Zeit, den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Diese können sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551 804-0 melden.

Owingen

Brand in Tiefgarage in Owingen verursacht hohen Sachschaden.

Am Freitagabend, gegen 21:01 Uhr wurde ein Brand über die Integrierte Leitstelle der Polizei gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Rauch aus einer Tiefgarage stammte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, bevor sie auf andere Teile des Gebäudes übergreifen konnten. Trotz des schnellen Eingreifens mussten drei Bewohner des betroffenen Hauses das Gebäude verlassen. Ein 63-jähriger Mann erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, um weitere medizinische Behandlung zu erhalten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, bestehend aus 70 Feuerwehrleuten und 14 Fahrzeugen. Zwei RTW-Besatzungen unterstützten die Einsatzkräfte bei der Rettung und Versorgung der Betroffenen. Es wird vermutet, dass ein neu erworbenes Motorrad, das in der Tiefgarage abgestellt war, die Ursache für den Brand gewesen sein könnte. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

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