Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Schlier / Unterankenreute

Verkehrsunfall auf der L 326 bei Schlier, vier Fahrzeuge beteiligt, zwei Personen verletzt

Am Freitag, gegen 14:33 Uhr, kam es auf der Landesstraße 326 bei Schlier zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich zwischen den Ortschaften Wetzisreute und Unterankenreute, als ein 66-jähriger Fahrer eines Skoda-Fahrzeugs bei Fohren nach links abbiegen wollte. Ein hinter dem Skoda fahrender Ford-Fahrer konnte noch rechtzeitig abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Ein 56-jähriger Fiat-Fahrer, der dem Ford-Fahrer folgte, erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr fast ungebremst auf den Ford-Fahrer auf. Die Wucht des Aufpralls war so hoch, dass der Ford-Fahrer in den Gegenverkehr geschoben wurde und mit einem entgegenkommenden BMW kollidierte. Glücklicherweise blieben der 56-jährige Unfallverursacher und der 66-jährige Skoda-Fahrer unverletzt. Die beiden anderen Fahrer, der Ford-Fahrer und der BMW-Fahrer, wurden jedoch leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall verursachte einen geschätzten Gesamtschaden von etwa 50.000.- Euro. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten.

Weingarten

Vandalismus und Sachbeschädigung in Bad Waldsee/Reute

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den Straßen Eisenfurter Straße und Schorrenbühl in Bad Waldsee/Reute zu einer Serie von Vandalismus- und Sachbeschädigungen an insgesamt 9 Personenkraftwagen. Die Taten wurden am Samstag gegen 00:10 Uhr verübt, als eine noch unbekannter Person durch die Straßen lief und die Fahrzeuge mit rechtsextremistischen Symbolen, darunter auch Hakenkreuze, beschädigte. Die Symbole wurden mit Hilfe eines spitzen Gegenstands in den Lack der Fahrzeuge gekratzt. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können. Der Gesamtschaden, der durch die Beschädigungen entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0751 803-6666 beim Polizeirevier in Weingarten melden.

Amtzell, B32

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der B32 zwischen Rotheidlen und Wangen ein Unfall, bei dem ein Lkw erheblich beschädigt wurde. Laut Angaben des 48-jähriger Lkw-Fahrer befuhr er die B32 in Richtung Wangen, als plötzlich eine Motocross-Maschine ohne Kennzeichen aus einer Seitenstraße auf die Bundesstraße einbog. Der Motorradfahrer soll dabei einen Wheelie gemacht haben und auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wodurch der Lkw-Fahrer gezwungen war, nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver streifte der Lkw die Schutzplanke, wobei die Zugmaschine und der Auflieger über ihre gesamte Länge hinweg beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000.- Euro geschätzt. Interessanterweise konnte bei der anschließenden Überprüfung der Unfallstelle keine beschädigte Schutzplanke festgestellt werden, was die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs erschwert. Die Polizei in Wangen bittet nun Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, sich beim Polizeirevier in Wangen unter der Tel.: 07522 984-0 zu melden.

Neuravensburg / Engetsweiler

Einbruch und Vandalismus im Waldkindergarten Engetsweiler

In der Zeit von Freitag, 12:30 Uhr, bis Mittwoch, 14:30 Uhr, wurde der Waldkindergarten Engetsweiler / Neuravensburg Ziel eines Einbruchs und Vandalismus. Unbekannte Täter brachen in den Container des Kindergartens ein und entwendeten einen Schlüssel, der für den Zugang zu einem externen Spielschrank bestimmt war. Darüber hinaus wurde das Außengelände des Kindergartens verwüstet, wobei Spielgeräte, Tische und Bänke umgeworfen wurden. Die Beamten des Polizeireviers Wangen stellten bei der Sachverhaltsaufnahme Aufbruchsspuren an der Containertür sowie die umgeworfenen Gegenstände im Außengelände fest. Der genaue Umfang des Sachschadens kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur fraglichen Zeit machen können, sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 984-0 zu melden.

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