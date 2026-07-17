Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Leibertingen

Unfallflucht

Nachdem sie offenbar wegen mangelndem Sicherheitsabstand einem Vorausfahrenden aufgefahren ist, hat eine unbekannte Fahrzeuglenkerin am Donnerstagmorgen auf der B 311 Unfallflucht begangen. Gegen 8 Uhr fuhr sie kurz vor der Abzweigung Hölzle einem vor ihr fahrenden Daimler ins Heck, nachdem sie zuvor schon durch sehr dichtes Auffahren aufgefallen war. Durch die Kollision entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Danach setzte die Unbekannte, die in einem blauen Ford Fiesta mit ausländischem Kennzeichen unterwegs gewesen sein soll, ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Nun sucht der Polizeiposten Meßkirch nach dem Fahrzeug, das im Bereich des Kühlergrills beschädigt sein dürfte, und dessen Fahrerin und bittet unter Tel. 07575/2838 um sachdienliche Hinweise.

Gammertingen

Nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich eine 12-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen bei Mariaberg. Das Mädchen wollte kurz nach 7 Uhr mit seinem Rad die B 313 an der Abzweigung Mariaberg queren und übersah dabei den in Richtung Trochtelfingen fahrenden Pkw eines 28-Jährigen. Durch die folgende Kollision stürzte die 12-Jährige und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Trunkenheitsfahrt

Seinen Führerschein abgeben musste ein 24-Jähriger, der am späten Donnerstagabend offenbar betrunken versucht hat, einer Verkehrskontrolle zu entgehen. Als der Mann kurz vor 23 Uhr den Streifenwagen im Rückspiegel bemerkt hatte, versuchte er davonzufahren und ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten. Auch nachdem er sein Fahrzeug in einer Einfahrt abgestellt hatte, versuchte er schnellen Schrittes in ein Haus zu entkommen, wurde aber letztlich von der Streife im Treppenhaus gestoppt. Wie ein Vortest ergab, hatte der Mann einen Atemalkoholwert von annähernd 1,5 Promille. Er musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt und der 24-Jährige gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Herbertingen

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Um den genauen Hergang eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag auf der B 32 bei Herbertingen klären zu können, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen. Gegen 10 Uhr soll zwischen der Auffahrt von Riedlingen kommend und Mengen eine 59-jährige VW-Golf-Fahrerin zunächst einem auf der linken Spur fahrenden Wagen dicht aufgefahren sein und diesen dann rechts überholt haben. Dabei sei sie gegen die rechte Leitplanke gekommen, wodurch sowohl die Verkehrseinrichtung als auch ihr Fahrzeug beschädigt wurden. Zu einem Kontakt mit dem überholten Fahrzeug sei es nicht gekommen. Danach habe die Frau die Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt, konnte aber ermittelt werden. Da die Unfallschilderungen der Beteiligten voneinander abweichen, werden nun unabhängige Zeugen gesucht, die den Vorgang beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

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