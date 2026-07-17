Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Argenbühl

Ape kippt um - Beifahrer schwer verletzt

Ein 15-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in der Straße "Am Heubächle" schwer verletzt worden. Beim Befahren des Geländes der Turn- und Festhalle fuhr ein 16-jähriger Ape-Lenker gegen einen Randstein, woraufhin sich das Gefährt aufschaukelte und nach links umkippte. Der 15-Jährige, der links auf der Fahrerbank saß, erlitt dabei erhebliche Armverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An der Ape entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Isny

Offenbar unbelehrbar - mit nicht versichertem E-Scooter unterwegs

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche haben Beamte des Polizeipostens Isny einen nicht versicherten E-Scooter gestoppt. Am Donnerstag vergangener Woche kamen den Beamten im Stadtgebiet zwei 8 und 10 Jahre alte Kinder auf dem Scooter entgegen. Da die Nutzung jedoch erst ab 14 Jahren und nur alleine erlaubt ist, hielten die Polizisten das Duo an und stellten dabei fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Sie behielten den E-Scooter vorübergehend ein. In der Folgewoche wurde das Zweirad von einer 16-jährigen Familienangehörigen auf dem Polizeiposten abgeholt. Dabei wiesen die Beamten deutlich auf den fehlenden Versicherungsschutz hin und untersagten die Weiterfahrt. Daher staunten die Polizisten nicht schlecht, als ihnen am Mittwochnachmittag die 16-Jährige mit genau diesem E-Scooter im Stadtgebiet begegnete. Sie sowie der Halter des Scooters müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Isny

E-Scooter-Fahrer übersehen - 11-Jähriger verletzt

Eine 50-jährige VW-Fahrerin hat am Donnerstag kurz nach 7 Uhr beim Abbiegen von der Karl-Wilhelm-Heck-Straße auf einen Parkplatz einen 11-Jährigen mit einem E-Scooter übersehen. Der Bub war auf dem Radschutzstreifen unterwegs und wich aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte er und zog sich Knochenbrüche zu. Zu einem Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem Jungen war es offenbar nicht gekommen. Der 11-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da die Nutzung von E-Scootern erst ab 14 Jahren erlaubt ist, hat der Polizeiposten Isny weitere Ermittlungen aufgenommen. Den Erziehungsberechtigten des Jungen droht nun ein empfindliches Bußgeld.

Leutkirch

Seniorin wird Opfer von Betrügern

Falsche Kriminalbeamte haben am Donnerstag einer Seniorin eine Sammlung von Goldmünzen im Wert von rund 80.000 Euro abgenommen. Die Betrüger kontaktierten die Frau am späten Vormittag telefonisch und gaben sich dabei als Kriminalpolizisten aus. Sie machten der 83-Jährigen weiß, dass eine Diebesbande unterwegs sei, die es auf ihre Wertsachen abgesehen hätte. Die Polizei observiere jedoch die Bande und die Seniorin erhalte ihre Wertgegenstände nach der angeblichen Festnahme zurück. Wenig später erschien eine bislang unbekannte Frau an der Wohnung der Seniorin, der sie Goldmünzen übergab. Eine weitere Münzsammlung legte die 83-Jährige kurz darauf vor ihrer Wohnungstür ab, nachdem sie von den falschen Polizeibeamten erneut angerufen worden war. Abgeholt wurden die Münzen in der Folge von einem bislang unbekannten Mann. Erst am Nachmittag wurde der Seniorin der Betrug bewusst und sie verständigte die Polizei. Die Beamten warnen erneut vor dieser Betrugsmasche und empfehlen, insbesondere lebensältere Angehörige und Bekannte entsprechend zu sensibilisieren.

Leutkirch

Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Schwer verletzt ist ein 59 Jahre alter Pedelec-Fahrer nach einem Sturz am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf der L 319 zwischen Hinznang und Winterstetten unterwegs, als er zu Fall kam und sich dabei Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen zuzog. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem 59-Jährigen Alkoholgeruch fest, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Der 59-Jährige muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

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