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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstagabend in der Schillerstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Citroën gestreift und danach Unfallflucht begangen. Beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte gegen 18.30 Uhr den Wagen am linken Außenspiegel sowie am vorderen Radkasten. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Schwerer Verkehrsunfall

Drei verletzte Personen und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B 31. Eine 45-jährige VW-Lenkerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort zunächst das Heck des entgegenkommenden Ford eines 31-Jährigen, wodurch sich dieser drehte. Anschließend stieß die 45-Jährige frontal mit dem ebenfalls entgegenkommenden VW eines 41-Jährigen zusammen. Die im Fahrzeug eingeklemmte Unfallverursacherin musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße war in Fahrtrichtung Lindau für die Unfallaufnahme knapp zwei Stunden gesperrt.

Überlingen

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrerin

Schwere Verletzungen hat eine 19-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 6 Uhr auf der K 7786 erlitten. Die junge Frau war mit ihrem Opel in Richtung Überlingen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich das Auto mehrfach, wobei die 19-Jährige aus dem Wagen geschleudert wurde. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren hundert Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße einseitig gesperrt werden.

Meersburg

Kupferkabel von Baustellen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen von zwei Baustellen im Bereich der Daisendorfer Straße und der Schützenstraße Stromkabel gestohlen. Die Diebe hängten an beiden Orten die Bauzäune aus, um auf die Gelände zu gelangen. Dort trennten sie die angeschlossenen Kupferkabel direkt an den Stromkästen ab. Insgesamt erbeuteten die Täter über 100 Meter Kabel mit einem Wert von rund 3.000 Euro. Aufgrund des Gewichts des Kupfers dürfte für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt worden sein. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen der Diebstähle und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 07532/4344-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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