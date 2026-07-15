Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Unter Drogeneinfluss gefahren

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 20-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Dienstagabend in Meckenbeuren kontrolliert wurde. Nachdem der junge Mann im Gespräch deutliche Auffälligkeiten zeigte, schlug ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf THC an. Der 20-Jährige musste sich in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung nun über den weiteren Verlauf des Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden wird. Seine Fahrt durfte er zunächst nicht fortsetzen.

Tettnang

Hoher Sachschaden nach Parkplatzrempler - Zeugen gesucht

Einen Sachschaden von rund 8.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag auf einem Parkplatz in der Kaltenberger Straße hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr touchierte der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Skoda Octavia erheblich an der Fahrertür sowie am vorderen linken Kotflügel. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug.

Kressbronn am Bodensee

Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 61-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr im Einmündungsbereich der Gattnauer Straße und der Bachstraße. Ein 45-jähriger Audi-Lenker befuhr die Bachstraße und übersah beim Linksabbiegen in die Gattnauer Straße den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. Durch die Kollision stürzte der 61-Jährige von seinem Mountainbike und musste vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Audi wird auf rund 500 Euro geschätzt, der am Fahrrad entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

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