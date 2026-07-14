Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Containerbrand

Zu einem brennenden Papiercontainer wurden die Feuerwehr und die Polizei am Montagvormittag in die Friedrich-List-Straße alarmiert. Aus bislang nicht geklärter Ursache hatte gegen 10 Uhr ein mit Pappe befüllter Metallcontainer Feuer gefangen. Die Flammen wurden von zwei Zeugen eingedämmt und nach dem Eintreffen der Wehrleute von diesen noch vollständig abgelöscht. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade des angrenzenden Verkaufsgebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Bingen

Pkw entwendet

Einen unverschlossen abgestellten Pkw hat ein unbekannter Täter am frühen Montagmorgen in Hitzkofen entwendet. Dank des im Fahrzeug aufgefundenen Schlüssels nutzte der Unbekannte den Wagen gegen 3 Uhr auch gleich für eine Spritztour. Das Fahrzeug wurde um die Mittagszeit an der B 30 bei Meckenbeuren im Bodenseekreis aufgefunden und dem Besitzer zurückgegeben. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an.

Bad Saulgau

Zeugen zu Verkehrsunfall mit Fußgängerin gesucht

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Fußgängerin am Montagabend leicht verletzt wurde, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und sucht Zeugen. Gegen 20.15 Uhr überquerte die Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Max-Eyth-Straße die Fahrbahn, als ihr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker offenbar mit dem Hinterrad über den linken Fuß fuhr. Obwohl sich die 20-Jährige dadurch eine leichte Verletzung zuzog, fuhr der Unbekannte ohne anzuhalten in Richtung Moosheimer Straße davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen BMW in Schwarz oder Blau und mit Kennzeichen aus dem Landkreis Sigmaringen (SIG-) gehandelt haben. Zur Unfallzeit sei der Wagen von einem Mann gelenkt worden, der augenscheinlich alleine im Fahrzeug war. Die Beamten bitten nun weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zur Identität des Fahrers geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Stetten a. k. M.

Technisch verändertes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Insgesamt 20 technische Mängel, von denen 19 als erheblich eingestuft wurden, haben am Montagmittag dazu geführt, dass der BMW eines 21-Jährigen vorübergehend aus dem Verkehr gezogen wurde. Das Fahrzeug war von einer Streife der Verkehrspolizei zur Mittagszeit in der Hardtstraße kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten diverse technische Veränderungen insbesondere im Bereich des Fahrwerks fest. So streifte beispielsweise aufgrund der Tieferlegung ein Reifen am Kotflügel. Im Rahmen der folgenden Überprüfung des Fahrzeugs durch einen Sachverständigen stellte dieser die weiteren Mängel fest, woraufhin der BMW vorübergehen stillgelegt und die Kennzeichen einbehalten wurden. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell