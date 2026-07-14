Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrecher unterwegs

In einen Büroraum eines Gastronomiegebäudes bei Gornhofen hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Der Unbekannte öffnete eine Terrassentür gewaltsam und stahl einen Tresor. Dieser wurde noch am Montag auf einem Feld in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Entgegenkommenden übersehen - zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am Montagnachmittag auf der L 291 zwei Personen verletzt worden. Eine 45-jährige VW Beetle-Fahrerin wollte kurz vor 17 Uhr in Fahrtrichtung Berg nach links in die Großtobeler Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 62-jährigen Fiat-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der Fiat abgewiesen wurde und sich überschlug. Dabei prallte er gegen einen BMW und einen VW Polo, deren Fahrer ebenfalls in Richtung Berg unterwegs waren, und kam schlussendlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Sowohl die 45-Jährige als auch der 62-Jährige erlitten dabei eher leichtere Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Beetle und der Fiat mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen sowie am VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf knapp 70.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis gegen 19 Uhr voll gesperrt.

Ravensburg

Täter entreißt 21-Jährigem die Handtasche

Erst nachträglich hat ein 21-Jähriger bei der Polizei Anzeige erstattet, weil ihm am frühen Samstagmorgen im Bereich der Schussenstraße von einem bislang unbekannten Täter die Handtasche entrissen worden sein soll. Der 21-Jährige war eigenen Angaben zufolge gegen 4.15 Uhr zu Fuß in Richtung Frauentor unterwegs, als er von zwei Männern angesprochen wurde. Einer der beiden Männer soll den 21-Jährigen in der Folge zu Boden gestoßen und ihm die Handtasche entrissen haben. Das Duo soll im Anschluss in Richtung Frauentor weggerannt sein. Der 21-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Kopfverletzungen. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu den beiden Unbekannten mit arabischem Erscheinungsbild. Der Täter soll etwa 175 cm groß und sehr schlank gewesen sein. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und soll braune kurze Haare haben. Sein Begleiter wird als etwas kleiner und mit dunklen, etwas längeren Haaren beschrieben.

Grünkraut

Arbeitsgeräte aus Anhänger gestohlen

Arbeitsgeräte im Wert von rund 4.000 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem Anhänger entwendet, der an der B 32 auf Höhe der Abzweigung nach Kofeld abgestellt war. Die Diebe brachen den Geräteanhänger auf und transportierten die Geräte, darunter eine Rüttelplatte, mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchsdiebstahls und nimmt unter Tel. 0751/803-3333 Hinweise zur Tat und den Tätern entgegen.

Weingarten

Fahrzeug landet nach Unfall auf dem Dach

Auf dem Dach gelandet ist ein 29-jähriger VW-Lenker, nachdem er am Montag gegen 13.30 Uhr in der St.-Longinus-Straße gegen einen am Straßenrand geparkten Hyundai gefahren ist. Der 29-Jährige war stadteinwärts unterwegs und kam kurz nach dem Abzweig des Gerbersteigs nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen den linken Heckbereich des Hyundai, der mehrere Meter verschoben wurde. Der VW überschlug sich durch den wuchtigen Aufprall und blieb auf dem Dach auf der Straße liegen. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

Bad Waldsee

Jugendliche bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Eine 14-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 16 Uhr in der Frauenbergstraße leicht verletzt worden. Eine 38-jährige Opel-Fahrerin war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als die Jugendliche mit einem E-Scooter offenbar ungebremst und ohne auf den Verkehr zu achten auf den Fußgängerüberweg vor dem dortigen Kreisverkehr einfuhr. Dabei prallte das Mädchen seitlich gegen den Opel und stürzte. Sie wurde von Sanitätern vor Ort behandelt. Der Sachschaden betrug insgesamt mehrere hundert Euro.

Wangen

Zu früh eingeschert - Rollerfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 320 zwischen Hiltensweiler und Niederwangen ist am Montagnachmittag eine 17 Jahre alte Motorroller-Fahrerin leicht verletzt worden. Ein 48-Jähriger überholte die Jugendliche, die in Richtung Neuravensburg unterwegs war, kurz nach 15 Uhr mit seinem Lkw-Gespann. Nach dem Überholvorgang scherte er offenbar zu früh wieder ein und streifte dabei mit seinem Anhänger die Roller-Fahrerin. Die 17-Jährige stürzte in der Folge und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Roller, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand, wurde vom Abschleppdienst aufgeladen. Der Sachschaden am Lkw sowie am Anhänger fiel hingegen gering aus.

Wangen

Rettungsgasse widerrechtlich benutzt

Das dreiste Verhalten eines 53-jährigen Motorradfahrers hat für diesen ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro sowie ein vierwöchiges Fahrverbot zur Folge. Beim Brand eines Reisebusses auf der A 96 am Sonntag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6312920) fuhr der 53-Jährige kurzerhand mehreren Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr durch die Rettungsgasse hinterher, um schneller voranzukommen. Eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg führte ein verkehrserzieherisches Gespräch mit dem 53-Jährigen und zeigte ihn bei der Bußgeldstelle an.

Wangen

Schulgebäude verunstaltet

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende das Gebäude und das Schülercafé der Realschule im Danneckerweg mit blauer Farbe beschmiert. Die Täter sprühten nichtpolitische Symbole, Worte sowie Zahlen auf Fenster und die Fassade und verursachten damit Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zu den Schmierfinken nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Kißlegg

Rechts vor links missachtet - eine Verletzte

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hunau und Zaisenhofen ereignet hat. Ein 31-jähriger Ford Transit-Fahrer übersah an der Kreuzung mit der Gebrazhofer Straße eine vorfahrtsberechtigte 64 Jahre alte Opel-Fahrerin. Er kollidierte mit der Seite des Opels, sodass dieser in eine Wiese abgewiesen wurde. Die 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden.

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