Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Telefonbetrüger erbeuten zehntausende Euro - Polizei warnt vor Schockanrufen

Gleich zweimal waren Telefonbetrüger mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" im Bodenseekreis erfolgreich und haben zwei Seniorinnen um ihre Ersparnisse gebracht. Am Montag gegen 11 Uhr kontaktierten Unbekannte eine 73-jährige Frau in Meckenbeuren und spiegelten vor, ihre Tochter habe einen schweren Unfall verursacht und benötige Geld für eine Kaution. Die Seniorin übergab daraufhin einen fünfstelligen Euro-Betrag an einen unbekannten Abholer. Nach einem erneuten Anruf kam es sogar zu einer zweiten Geldübergabe an denselben Mann. Ein fast identischer Fall hat sich am Montagnachmittag in Markdorf zugetragen, wo eine 88-jährige Frau ebenfalls mit der Unfall-Lüge unter Druck gesetzt wurde. Sie übergab kurz vor 17 Uhr ebenfalls einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen unbekannten Abholer, der als etwa 150 bis 155 cm groß, von normaler Statur und mit osteuropäischem Akzent beschrieben wird. Hinweise zu den Abholern oder verdächtigen Fahrzeugen in den Wohngebieten nehmen das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 und das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin, dass Behörden niemals Bargeld oder Kautionen am Telefon fordern. Betroffene sollten bei solchen Anrufen sofort auflegen, eigenständig ihre Angehörigen kontaktieren und niemals Geld an Unbekannte übergeben.

Tettnang

Unfallflucht nach Kurvenschneiden - Zeugenaufruf

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Bodnegger Straße bei Biggenmoos sucht das Polizeirevier Friedrichshafen nach dem Verursacher sowie Zeugen. Ein 26-jähriger Skoda-Fahrer ist auf der Bodnegger Straße in Richtung Tettnang unterwegs gewesen, als ihm in einer Linkskurve ein bislang unbekannter Pkw entgegenkam. Der Unbekannte habe laut dem 26-Jährigen die Kurve derart stark geschnitten, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 26-Jährige nach rechts ausweichen. Dabei geriet sein Skoda auf den Grünstreifen und touchierte einen Weidenzaun. Während an dem Zaun kein Schaden entstand, beläuft sich der Sachschaden an dem Skoda auf rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW Tiguan gehandelt haben. Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug oder dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Unfallflucht an Bäckereiparkplatz - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am zurückliegenden Freitagmorgen gegen 7 Uhr in der Ravensburger Straße ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren wegen Fahrerflucht und bittet um Zeugenhinweise. Eine elfjährige Schülerin war mit ihrem Pedelec auf dem dortigen Radweg unterwegs, als ein schwarzer Pkw plötzlich direkt vor ihr nach rechts auf den Parkplatz einer Bäckerei abbog. Das Mädchen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte gegen die Fahrertür des Wagens und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer parkte daraufhin seinen Wagen, sprach kurz mit dem gestürzten Kind und begleitete es in die Bäckereifiliale, wo die Elfjährige ein Pflaster erhielt. Danach fuhr der Unbekannte jedoch weiter, ohne seine Personalien oder eine Erreichbarkeit zu hinterlassen. Die Schülerin fuhr zunächst weiter zur Schule, von wo aus schließlich ihre Mutter verständigt wurde. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw mit Ravensburger Zulassung handeln. Hinweise zum Fahrer oder zum Unfallhergang nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Friedrichshafen / L 207

Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte nach Kurvenunfall

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr auf der L 207. Ein 21-Jähriger war mit seinem VW von Markdorf kommend in Richtung Lipbach unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Wagen in der Kurve links von der Fahrbahn ab, rutschte einige Meter durch eine angrenzende Böschung und kam dort schließlich zum Stehen. Sowohl der 21-jährige Fahrer als auch seine 19-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Salem

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss führt zu Großsuche - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall in der Wehauser Straße hat ein mutmaßlicher Mitfahrer in der Nacht zum Dienstag das Weite gesucht und damit eine große Suchaktion ausgelöst. Gegen 0.30 Uhr war ein 22-jähriger Skoda-Fahrer auf der Brücke über die Hintere Aach von der Fahrbahn abgekommen und so heftig gegen das Geländer geprallt, dass sich dieses bis in den Innenraum bohrte. Der Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Da der 22-Jährige betrunken war, keinen Führerschein hatte und die Kennzeichen ungültig waren, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Weil das automatische Notrufsystem des Wagens zwei Insassen meldete, suchten Einsatzkräfte die Umgebung unter anderem mit Drohnen ab. Die Suche blieb allerdings erfolglos. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise von Zeugen.

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