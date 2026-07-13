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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Lkw überfährt Leitplanke - A 96 mehrere Stunden gesperrt

Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein 41 Jahre alter Sattelzuglenker schwerer verletzt wurde, ist die A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord noch bis in den Abend hinein gesperrt. Der 41-Jährige war gegen 14 Uhr mit dem Sattelzug in Fahrtrichtung München unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache kurz nach dem Herfatzer Tunnel nach rechts von der Fahrbahn abkam, die dortige Leitplanke überfuhr und nach weiteren 150 Metern im steilen Gelände neben der Autobahn zum Stehen kam. Der 41-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt und konnte erst gegen 15 Uhr von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Bergwacht befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. An dem Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 450.000 Euro, der Sachschaden an der Schutzplanke sowie an Bauteilen einer angrenzenden Brücke wird auf mindestens 20.000 Euro beziffert. Da Betriebsstoffe unter anderem in einen Bachlauf unterhalb der Autobahn liefen, kam ein Vertreter des Umweltamts vor Ort. Ein Spezialfahrzeug saugte das verunreinigte Wasser ab. Zur Bergung des unbeladenen Containerzugs aus dem unzugänglichen Gelände rückte ein Spezialunternehmen mit Kran an. Die Bergungsmaßnahmen dauern noch bis in die Abendstunden an. Während der Vollsperrung entwickelte sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes versorgten die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer mit Getränken. Die Straßenmeisterei richtete eine großräumige Umleitung ein. Die Ermittlungen zur Unfallursache, die die Verkehrspolizei Kißlegg führt, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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