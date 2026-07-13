Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Sachschaden bei Gebäudebrand

Auf rund 40.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Samstag beim Brand eines derzeit leerstehenden Wohnhauses in der Zogenfeldstraße entstanden ist. Ein Anwohner nahm gegen 14 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahr und verständigte die Rettungskräfte. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeireviers Ravensburg zufolge dürfte sich ein im Rahmen von Renovierungsarbeiten zurückgelassener Lappen mit Leinöl entzündet und eine Holztür im Gebäudeinneren in Brand gesetzt haben. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Durch das Feuer wurde eine Heizungsleitung beschädigt, aus der in der Folge Wasser austrat und den Keller flutete. Die Wehrleute pumpten das Wasser ab. Da sich zum Zeitpunkt keine Personen in dem Haus befanden, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Ravensburg

30-Jähriger fährt auf Polizeibeamten zu - Fahrer unter Drogeneinfluss

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 30-Jährigen zu, der am Samstag die Anhaltesignale eines Polizeibeamten missachtet und mit seinem Auto auf diesen zugehalten hat. Die Polizei wurde am späten Nachmittag verständigt, weil Zeugen den 30-Jährigen beim Konsum einer verdächtigen Substanz beobachtet hatten. In der Folge fuhr der 30-Jährige mit einem Pkw weg. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg konnte den Wagen mit dem 30-Jährigen am Steuer im Stadtgebiet lokalisieren und wollte diesen stoppen. Anstatt anzuhalten, fuhr der Autofahrer jedoch auf den auf der Fahrbahn stehenden Polizisten zu. Dieser konnte rechtzeitig ausweichen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 30-Jährigen deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest, ein Vortest verlief positiv auf Kokain. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Der Fahrer wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Schlier

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Zu einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 21 Uhr, bei dem sich in Wetzisreute zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr gestreift haben, sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen. In einer Kurve auf Höhe der Abzweigung zur Jahnstraße streiften sich die Außenspiegel des Renault einer 62-Jährigen und des VW eines 40-Jährigen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Da die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, bitten die Ermittler etwaige Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Hund zurückgelassen - Hundehalterin erwartet Anzeige

Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ravensburg ermittelt gegen eine 54-Jährige, die ihren Hund am Wochenende im Bereich des Stadtgartens für mehrere Stunden zurückgelassen haben soll. Die Polizei wurde am späten Sonntagvormittag von Passanten verständigt, da der Hund bereits längere Zeit bei rund 30 Grad Außentemperatur an einem Spielgerät auf dem dortigen Spielplatz lag. Von der bis dahin unbekannten Hundehalterin fehlte jede Spur, die zugehörige Leine war auf dem Spielgerät abgelegt. Eine Polizeistreife brachte den augenscheinlich unverletzten Husky in ein Tierheim. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er einer 54-Jährigen gehört und diese den Vierbeiner bereits am Samstag gegen 22 Uhr auf dem Spielplatz zurückgelassen haben dürfte. Der folgsame Hund blieb an der Stelle liegen und entfernte sich nicht. Auf die 54-Jährige kommt nun eine entsprechende Anzeige zu. Zudem haben die Ermittler Vertreter des Veterinäramts eingeschaltet, die derzeit prüfen, ob der Husky der Frau entzogen wird.

Weingarten

Polizei bringt Raser zur Anzeige

Beamte der Verkehrspolizei Ravensburg haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt neun Fahrzeuglenker müssen nun mit teils erheblichen Konsequenzen rechnen. Vier Autofahrer waren so schnell unterwegs, dass sie neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein vierwöchiges Fahrverbot erwartet. Ein weiterer Fahrzeuglenker muss seinen Führerschein sogar für zwei Monate abgeben, da er sich noch in der Probezeit befindet. Seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben musste ein 21-jähriger Porsche-Fahrer, der gegen 3 Uhr von den Beamten bei zulässigen 30 km/h mit gut 100 km/h gemessen wurde. Er wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Beamten stoppten zudem zwei weitere Fahrzeuge, deren Fahrer mitten in der Nacht die Umgebung bei heruntergelassenen Fenstern mit lauter Musik beschallten. Auf sie sowie auf einen 30-Jährigen, der vor den Augen der Beamten über eine rote Ampel fuhr, kommt nun ebenfalls ein Bußgeld zu.

Bergatreute

Anlagebetrug kostet Opfer knapp 70.000 Euro

Die Aussicht auf hohe Renditen für die Anlage seines Geldes hat einen 60-Jährigen fast 70.000 Euro gekostet. Der Mann wurde in den sozialen Medien auf eine Anzeige aufmerksam, die hohe Gewinne für eine Geldanlage versprach. Nachdem der Mann Kontakt mit dem vermeintlichen Anlagespezialisten aufgenommen hatte, überwies er mehrmals Geld auf ein angebliches Handelskonto. Als er schließlich den eingezahlten Betrag und die versprochenen Bonuszahlungen ausbezahlen lassen wollte, ging er leer aus und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler warnen erneut vor dieser Betrugsmasche, die schon etliche Opfer das Ersparte gekostet hat. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Aulendorf

Polizei und Feuerwehr rücken zu Bränden aus

Einsatzkräfte der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr sind am Sonntag zweimal zu Bränden ausgerückt. Nach Mäharbeiten auf einem Feld bei Poppenmaier entzündete sich aus noch unbekannter Ursache gegen 18 Uhr das trockene Stroh und setzte eine Fläche von rund einem halben Hektar in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen an und löschte die Flammen. Kurz nach 22 Uhr ging eine Hecke in der Heinestraße in Flammen auf, die von Anwohnern eigenständig gelöscht werden konnte. Hier dürfte nicht ordnungsgemäß entsorgte Grillkohle als Brandursache in Betracht kommen. Die alarmierten Wehrleute rückten vorsorglich an, beendeten ihren Einsatz jedoch nach einer kurzen Überprüfung. Nennenswerter Sachschaden entstand bei keinem der beiden Brände.

Wangen

E-Scooter-Fahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Auf der für Fußgänger und Radfahrer freigegebenen Brücke vom Kanalweg in Richtung Sportplatz am Gehrenberg ist am Samstag gegen 21.30 Uhr ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Der Jugendliche war entgegen der Vorschrift zusammen mit einem 17-Jährigen auf dem Scooter auf der Brücke unterwegs. Als dem Duo eine Fußgängergruppe entgegenkam, wollte der Jugendliche ausweichen und bremsen, was jedoch aufgrund der zu geringen Bremsleistung des mit zwei Personen beladenen E-Scooters nicht gelang. Der 16-Jährige kollidierte mit der 64 Jahre alten Fußgängerin, wodurch beide leicht verletzt wurden. Der 17-Jährige blieb unverletzt. Während der 16-Jährige vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde, brachte ein Krankenwagen die 64-Jährige in eine Klinik. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, sich vor der Nutzung eines E-Scooters mit den geltenden Vorschriften vertraut zu machen. Unter anderem ist weder die Mitnahme einer zweiten Person noch das Befahren von Fußgängerwegen erlaubt.

Wangen

Korrektur unserer Meldung "A 96 - Reifen eines Bus brennt"

Entgegen der Meldung zum Reifenbrand an einem Reisebus am Sonntag kurz nach 18 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6312920) hat nicht eine Streife der Verkehrspolizei, sondern ein Businsasse mit einem Handfeuerlöscher die Flammen eingedämmt. Die Bewohner eines angrenzenden Gebäudes versorgten die Insassen während der Wartezeit mit Getränken. Zur Weiterfahrt organisierte das Busunternehmen für die Fahrgäste einen Ersatzbus. Der Brandschaden an dem Omnibus wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Amtzell

Unbekannte lösen Verkehrszeichen

Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat das Polizeirevier Wangen eingeleitet, nachdem Unbekannte am Wochenende die Rohrschellen an mehreren Verkehrszeichen im Bereich Grenis gelöst haben. Die Schilder zur Vorfahrtsregelung sowie zum eingeschränkten Haltverbot wurden dadurch zwar nicht beschädigt, waren jedoch für Verkehrsteilnehmer nicht mehr zu erkennen. Die Beamten bitten unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Bodnegg

Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer alkoholisiert

Leichte Verletzungen hat ein 41-Jähriger erlitten, der am Sonntag kurz vor 20 Uhr mit seinem Toyota von der L 326 abgekommen ist. Der 41-Jährige geriet in einer Kurve zwischen Vorderreute und Unterwagenbach mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinab. Der Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Toyota entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Streifenwagenbesatzung an dem Wagen erheblich abgefahrene Reifen sowie deutlichen Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigen fest. Einen Alkoholtest konnte der Mann nicht durchführen, weshalb er in der Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Auf ihn kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu. Um den nicht mehr fahrbereiten Toyota kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell