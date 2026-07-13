Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / K7735

Rollerfahrer kommt betrunken von der Fahrbahn ab

Ein alkoholisierter 26-jähriger Rollerfahrer ist in der Nacht zum Montag auf der K7735 zwischen Friedrichshafen und Oberteuringen verunglückt. Zwei Jugendliche bemerkten den Mann an einem Kreisverkehr bei Ittenhausen, als er seinen bereits gestürzten Roller wieder aufrichtete. Er setzte seine Fahrt zwar fort, fiel den Zeugen danach aber durch seine deutliche Schlangenlinienfahrt auf. Kurz darauf kam der 26-Jährige nach links von der Straße ab, streifte einen Leitpfosten und stürzte erneut. Die Jugendlichen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Fahrer erlitt leichte Prellungen und wurde in eine Klinik gebracht. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, beschlagnahmten den Führerschein des Mannes noch vor Ort und ermitteln nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ailingen

Schulgebäude nach Gasalarm geräumt

Ein Mitarbeiter hat am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr am Schulzentrum Ailingen wegen eines Gasgeruchs Alarm geschlagen. Daraufhin wurde das Schulgebäude geräumt, sodass sich über 500 Schülerinnen und Schüler sowie rund 40 Lehrkräfte im Freien sammelten. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Stadtwerke führten vor Ort Messungen durch, konnten jedoch eine Gefahrenlage ausschließen. Der Schulbetrieb wurde daraufhin wieder aufgenommen. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht.

Ailingen

Einbruch in Kirchengebäude - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Sonntag (05.07.2026) und Freitag (10.07.2026) versucht, in eine Kirche in der Ittenhauser Straße einzubrechen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Nebenraum des Gebäudes. Ein weiteres Vordringen in die Räumlichkeiten war ihm jedoch nicht möglich, weshalb der Täter ohne Beute flüchtete. An der betroffenen Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07541/701-3104 zu melden.

Kressbronn am Bodensee

Zwei Totalschäden und mehrere Leichtverletzte nach Kollision

Rund 35.000 Euro Sachschaden und mehrere Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 23-jährige Suzuki-Fahrerin am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Straße Linderhof verursacht hat. Die Frau wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Audi eines 35-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß, bei dem an beiden Autos die Airbags auslösten. Die 23-jährige Unfallverursacherin, ihre 25-jährige Mitfahrerin sowie ein 23-jähriger Insasse im Audi erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Weitere Mitfahrer des 35-Jährigen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Kressbronn am Bodensee

Böschungsbrand durch Feuerwerkskörper

Drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren sowie ein 14-jähriger Jugendlicher haben am Sonntag am Waldrand im Ottenbergweg mit Feuerwerkskörpern hantiert und dadurch ein Feuer verursacht. Auf einer Fläche von rund 10 Quadratmetern brannten eine trockene Wiese sowie die dortige Böschung. Die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn rückte aus, um die Flammen zu löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Brandstiftung.

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