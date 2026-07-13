Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Nach Radsturz verletzt

Nicht unerhebliche Verletzungen hat sich ein 49-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Radsturz am Sonntagabend in der Schützenstraße zugezogen. Der Mann befuhr gegen 19.45 Uhr die Strecke in Richtung Bittelschießer Straße und verbremste sich kurz vor der Einmündung der Pfauenstraße. Hierdurch stürzte er über seinen Lenker und fiel zu Boden. Aufgrund seiner dadurch erlittenen Verletzungen wurde der 49-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Meßkirch

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand eine 18-Jährige, die am Sonntagabend im Stadtgebiet auf ihrem E-Scooter von einer Polizeistreife angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten entsprechende Verdachtsmomente fest, ein beweiskräftiger Atemalkoholtest erbrachte später einen Wert von über 0,7 Promille. Da für Elektrokleinstfahrzeuge dieselben Regeln wie für alle anderen Kraftfahrzeuge gelten, wurde gegen die Fahrerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die junge Frau wird nun unter anderem mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen müssen.

Meßkirch

Brand eines Mähdreschers

Auf einem Feld zwischen Walbertsweiler und Regentsweiler ist es am Sonntagnachmittag an einem Mähdrescher zu einem Brand gekommen. Gegen 16.30 Uhr entzündete sich Stroh im Mähwerk. Die Flammen konnten von der alarmierten Feuerwehr schnell gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf das Feld verhindert werden. Nach derzeitigem Sachstand entstand lediglich geringer Sachschaden. Als Ursache scheint Funkenschlag durch Steine im Mähwerk wahrscheinlich.

Bad Saulgau

Mit frisiertem Mofa unterwegs

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gelangt ein 15-Jähriger zur Anzeige, der am Sonntagmorgen einer Streife des Polizeireviers Bad Saulgau auf seinem Mofa durch eine offenbar überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Im Rahmen der folgenden Kontrolle räumte der Jugendliche ein, dass an dem Zweirad manipuliert und dadurch eine Steigerung der Höchstgeschwindigkeit herbeigeführt wurde. Neben der Anzeige erging an den 15-Jährigen die Aufforderung, sein Gefährt wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zurückzubauen und dies entsprechend zeitnah nachzuweisen.

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