Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: A 96 - Reifen eines Bus brennt

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen i.A.

Am heutigen Tage um 18:19 Uhr geriet auf der A 96 bei Wangen i.A. in Fahrtrichtung Lindau der Reifen eines Reisebusses in Brand, was die hinzugerufenen Helfer jedoch schnell eindämmen konnten. Vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers fing der linke hintere Reifen des mit 33 Passagieren besetzten Reisebusses kurz vor dem Tunnel Herfatz Feuer, wodurch es zu einem kurzzeitigen Brand in diesem Bereich des Busses kam. Die hinzugerufene Streifenbesatzung der Verkehrspolizei konnte den Brand mit einem Handfeuerlöscher eindämmen, jedoch nicht vollständig löschen. Die ebenfalls herbeieilende Feuerwehr konnte den Brand schnell bändigen. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Lindau zeitweise voll gesperrt, wodurch sich ein kilometerlanger Stau bildete. Weder der 61-jährige Fahrer noch die Passagiere kamen zu Schaden. Die Passagiere wurden zu Fuß zu einem angrenzenden Gebäude gelotst, wo sie durch die Polizei sowie das DRK entsprechend betreut wurden. Der Bus musste durch einen Abschleppdienst entfernt werden. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte dauerten bis 21:07 Uhr an.

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