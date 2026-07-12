PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zu viel Drogen in der Tasche

Aufgrund des Besitzes von knapp 20 Gramm Kokain durfte ein 33-jähriger Mann bei der Polizei nächtigen und wird voraussichtlich am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Als der Mann sich am Sonntag um kurz nach Mitternacht bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen vorstellte und um eine entsprechende Bleibe bat, sollten die Personalien durch die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Sigmaringen überprüft werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nahezu 20 Gramm Kokain mit sich führte, was mutmaßlich eine nicht geringe Menge darstellt. Durch den zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt wurde entschieden, dass der Mann vorläufig festzunehmen ist und eine Vorführung beim Haftrichter vorbereitet wird. Daraufhin wurde er durch die Beamten mitgenommen und musste zunächst in eine Zelle des Polizeireviers. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 09:56

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Aulendorf Heuballenpresse brennt Bei landwirtschaftlichen Arbeiten geriet am Samstag um 17:53 Uhr in Aulendorf Zollenreute eine Heuballenpresse in Brand und erlitt dabei einen Totalschaden. Als sich der 22-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Geräts auf dem Feld zur Ernte befand, fing die Ballenpresse aus ungeklärter Ursache Feuer. Als der Fahrer dies bemerkte, fuhr er sofort auf einen ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 09:56

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Tettnang Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs führt ins Krankenhaus Mutmaßlich aufgrund einer zu starken Alkoholisierung kam am Sonntag um 02:32 Uhr ein Radfahrer in Flockenbach zu Fall, so dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Nachdem der 36-jährige Radfahrer ohne Fremdbeteiligung zu Fall kam und sich entsprechend stark verletzte wurden der Rettungsdienst sowie eine Streifenbesatzung ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 10:35

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Hirschegg Überschlag aufgrund Sekundenschlaf Ein 19-jähriger Autofahrer wurde am frühen Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 verletzt, nachdem er infolge eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen war. Der 19-Jährige befuhr mit seinem Peugeot 206 die Bundesstraße 32 von Boms in Richtung Altshausen. Auf Höhe der Ortschaft Hirschegg geriet der Fahrer infolge eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren