Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zu viel Drogen in der Tasche

Aufgrund des Besitzes von knapp 20 Gramm Kokain durfte ein 33-jähriger Mann bei der Polizei nächtigen und wird voraussichtlich am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Als der Mann sich am Sonntag um kurz nach Mitternacht bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen vorstellte und um eine entsprechende Bleibe bat, sollten die Personalien durch die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Sigmaringen überprüft werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nahezu 20 Gramm Kokain mit sich führte, was mutmaßlich eine nicht geringe Menge darstellt. Durch den zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt wurde entschieden, dass der Mann vorläufig festzunehmen ist und eine Vorführung beim Haftrichter vorbereitet wird. Daraufhin wurde er durch die Beamten mitgenommen und musste zunächst in eine Zelle des Polizeireviers. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

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