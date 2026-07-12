Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aulendorf

Heuballenpresse brennt

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten geriet am Samstag um 17:53 Uhr in Aulendorf Zollenreute eine Heuballenpresse in Brand und erlitt dabei einen Totalschaden. Als sich der 22-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Geräts auf dem Feld zur Ernte befand, fing die Ballenpresse aus ungeklärter Ursache Feuer. Als der Fahrer dies bemerkte, fuhr er sofort auf einen angrenzenden Kartoffelacker, hängte die Maschine vom Zugfahrzeug ab und versuchte den Brand mit dem Feuerlöscher zu löschen, was ihm jedoch misslang. Erst als die Feuerwehr mit 3 Fahrzeugen anrückte, konnte der Brand gelöscht werden. Da sich trotz abgeschlossener Löscharbeiten die Ballenpresse selbst nochmals entzündete, musste die Feuerwehr wenige Stunde später erneut anrücken, um die Maschine nochmals abzulöschen. An der Heuballenpresse entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 350.000 Euro. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Üblicherweise geraten solche Maschinen in Brand, wenn ein Stein in die Maschine gezogen wird und dadurch Funken entstehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell