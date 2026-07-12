Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs führt ins Krankenhaus

Mutmaßlich aufgrund einer zu starken Alkoholisierung kam am Sonntag um 02:32 Uhr ein Radfahrer in Flockenbach zu Fall, so dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Nachdem der 36-jährige Radfahrer ohne Fremdbeteiligung zu Fall kam und sich entsprechend stark verletzte wurden der Rettungsdienst sowie eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen vor Ort berufen. Während die Hilfeleistenden des Rettungsdienstes sich um den deutlich verletzten Mann kümmerten, stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert ist. Der verletzte Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Obwohl der Grad der Alkoholisierung durch die Beamten vor Ort nicht festgestellt werden konnte, veranlassten sie später eine Blutentnahme in der Klinik. An dem Fahrrad des Herrn entstand vermutlich kein Sachschaden. Je nach Grad der Alkoholisierung kann auch eine Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad neben einer justiziellen Strafe zu führerscheinrechtlichen Konsequenzen führen.

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