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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Beifahrerin erliegt nach Unfall schweren Verletzungen

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein 83-Jähriger am 24.06. mit seinem VW gegen eine Mauer prallte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6301125), ist die 84 Jahre alte Beifahrerin ihren Verletzungen erlegen. Nachdem zunächst von eher leichteren Verletzungen ausgegangen wurde, verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Seniorin und sie verstarb in der Folge. Auch der 83-Jährige wurde entgegen ersten Annahmen schwer verletzt, konnte jedoch die Klinik inzwischen verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marius Deutelmoser
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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