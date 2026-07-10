Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf/Sigmaringendorf

Trunkenheitsfahrten

Zwei Trunkenheitsfahrten haben Polizeibeamte im Laufe des Donnerstags angezeigt. Bereits gegen 11.30 Uhr war der 53-jährige Lenker eines Sattelzugs bei Pfullendorf Zeugen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen der späteren Kontrolle stellten die Beamten bei ihm einen Atemalkoholwert von annähernd 1,1 Promille fest, veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und stellten seinen Führerschein sicher. Auf einen beachtlichen Atemalkoholwert von über 3,1 Promille brachte es am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein 58-jähriger Radfahrer, der offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung bei Sigmaringendorf die Kontrolle über sein Rad verlor und im Grünstreifen stürzte. Während der Rettungsdienst keine sturzbedingten Verletzungen feststellen konnte, musste der 58-Jährige sich im Krankenhaus ebenfalls eine Blutprobe entnehmen lassen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Hettingen/Sigmaringendorf

Zweimal trotz Fahrverboten im Pkw unterwegs

Zwei Autofahrer haben Beamte der Verkehrspolizei und des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstag erwischt, die sich ans Steuer ihrer Fahrzeuge gesetzt haben, obwohl gegen sie derzeit jeweils ein Fahrverbot besteht. Gegen 7 Uhr wurde ein 27-Jähriger auf der L 415 zwischen Veringenstadt und Inneringen kontrolliert und die derzeit gültige Fahrerlaubnissperre festgestellt. Ähnlich erging es einem 42-Jährigen gegen 13.15 Uhr bei Sigmaringendorf. Hier war den Beamten bekannt, dass gegen den Mann ein Fahrverbot besteht, und sie erkannten den 42-Jährigen während der Fahrt wieder. Beide Fahrer werden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Ebenso angezeigt werden die jeweiligen Fahrzeughalter wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis, da sie von den Fahrverboten gewusst haben dürften.

Mengen

An Unterführung hängengeblieben

Abermals ist an der Bahnunterführung in der Klosterstraße in Ennetach ein Kleintransporter an der niedrigen Durchfahrtshöhe gescheitert. Am Donnerstagabend wollte der 29-jährige Lenker eines Mercedes Sprinter die Unterführung passieren und beachtete dabei nicht, dass sein Fahrzeug deutlich höher ist als die maximal möglichen und deutlich gekennzeichneten 2,1 Meter. Durch die Kollision mit dem Bauwerk wurde der Sprinter erheblich im Dachbereich beschädigt, die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

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