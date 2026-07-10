Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodensekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung in Fußgängerzone - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in der Friedrichshafener Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 19-jähriger war gegen 16.30 Uhr zu Fuß in der Friedrichstraße unterwegs, als er von zwei Männern attackiert wurde. Nach einem kurzen Gerangel sollen die Täter aus der Bauchtasche des jungen Mannes ein Mobiltelefon sowie Zigaretten entwendet haben. Der 19-Jährige erlitt hierbei leichtere Verletzungen. Die beiden Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Da sich das Geschehen am Nachmittag in der belebten Fußgängerzone abspielte, bittet das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung sowie zu den flüchtenden Tätern.

Salem

Mehrere Anzeigen gegen einen 38-Jährigen

Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung und einer anschließenden Trunkenheitsfahrt ermittelt die Polizei gegen einen 38-jährigen Mann. Dieser war am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Markdorfer Straße in Streit mit einer 40-jährigen Frau geraten und hatte diese leicht verletzt. Nach dem Vorfall flüchtete der alkoholisierte Mann auf einem E-Scooter. Eine Streife des Polizeireviers Überlingen stellte den Tatverdächtigen kurz darauf fest, nachdem ein Zeuge wegen dessen auffälliger Fahrweise die Polizei verständigt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 4 Promille, weshalb er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Obhut eines Bekannten übergeben. Der 38-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Stetten / B 31

Unfall auf der B 31 fordert drei Verletzte - Zeugen gesucht

Drei Leichtverletzte und rund 21.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr auf der B 31 bei Stetten. Im stockenden Verkehr in Richtung Hagnau übersah eine 61-jährige Ford-Fahrerin mutmaßlich das Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeugs. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich sie nach links aus. Dabei kollidierte sie mit dem Motorrad eines 34-Jährigen, welcher in diesem Moment die Fahrzeugschlange überholte. Das Motorrad prallte seitlich in den Pkw und kippte um. Der Biker, seine 38-jährige Sozia sowie die Autofahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit einem größeren Aufgebot und einem Hubschrauber im Einsatz war, in Kliniken gebracht. Die Bundesstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Da die Ersthelfer den genauen Ablauf nicht beobachten konnten, sucht der Polizeiposten Meersburg Zeugen. Insbesondere der Fahrer des Lastwagens, der direkt hinter dem Ford fuhr, wird gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-0 zu melden.

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