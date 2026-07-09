Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, einen im Schornreuteweg abgestellten Opel angefahren. Ohne sich um die Regulierung des Schadens am vorderen linken Kotflügel in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Mit Bierdosen um sich geworfen - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag musste ein 37-Jähriger in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen, nachdem er vor einem Supermarkt in der Karlstraße mehrere Personen angepöbelt und mit Bierdosen um sich geworfen hatte. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weingarten traf den deutlich alkoholisierten 37-Jährigen kurz nach 18 Uhr an. Auch auf die Beamten ging der Mann in bedrohlicher Haltung los und musste in der Folge fixiert werden. Da er ankündigte, einen Platzverweis nicht zu befolgen, nahmen die Polizisten den 37-Jährigen in Gewahrsam. Auf ihn kommt nun eine Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu.

Weingarten

Rotlicht missachtet und mit Radfahrer zusammengestoßen

Glücklicherweise lediglich Schürfwunden hat ein 31 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr in der Waldseer Straße erlitten. Eine 61-jährige VW-Lenkerin überfuhr ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge eine rot zeigende Lichtzeichenanlage auf Höhe der Gablerstraße. Dabei kollidierte die Frau mit dem 31-Jährigen, der die Fahrbahn kreuzte und dessen Ampel auf Grün geschalten war. Der Radfahrer stürzte und begab sich in der Folge selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.500 Euro beziffert.

Wilhelmsdorf

Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Um Hinweise zu einem bislang unbekannten Lkw-Lenker bittet der Polizeiposten Altshausen, der wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Iveco mit Kühlaufbau setzte am Mittwoch kurz nach 13 Uhr wegen einer kurzzeitigen Sperrung der Leonhardstraße zurück, um zu wenden. Dabei stieß er mit dem Heck des Lastwagens gegen eine Gartenmauer sowie einen Zaun und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Im weiteren Verlauf fuhr der Unbekannte weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Personen, die Hinweise zu dem Lkw mit dem mutmaßlichen Teilkennzeichen RV-Z und dessen Fahrer geben können, mögen sich unter Tel. 07584/9217-0 melden.

Leupolz

Ein Verletzter bei Kollision von Motorroller mit Leichtkraftfahrzeug

Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Leichtkraftfahrzeug ist am Mittwoch kurz nach 7 Uhr ein 17-jähriger Roller-Fahrer leicht verletzt worden. Der Jugendliche war auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Stützenberg und Höfen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der 17-Jährige zu weit nach links und stieß mit dem Mopedauto eines entgegenkommenden 15-Jährigen zusammen. Dabei stürzte der 17-Jährige. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort war nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.000 Euro beziffert.

Isny

Messer gezückt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nach einem Vorfall am Samstagabend in der Maierhöfener Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6309111) werden die Ermittlungen zwischenzeitlich vom Polizeiposten Isny geführt. Die Ermittler bitten Personen, die Angaben zum Tathergang machen können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Leutkirch

Jugendliche greift 36-Jährigen mit Messer an

Leichte Verletzungen hat ein 36-Jähriger am Mittwoch kurz vor 16.30 Uhr erlitten, als er im Rahmen eines Streitgesprächs von einer 17-Jährigen mit einem Messer angegriffen worden sein soll. Die beiden Beteiligten hatten sich ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge in der Ottmannshofer Straße auf dem Gelände eines Ärztezentrums zu einer Aussprache getroffen. Während des Gesprächs soll die Jugendliche unvermittelt ein Messer gezogen haben und auf den 36-Jährigen losgegangen sein. Dieser konnte den Angriff abwehren und erlitt dabei lediglich oberflächliche Verletzungen. Zwei Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und sprachen die 17-Jährige an. Die Jugendliche suchte in der Folge das Weite. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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