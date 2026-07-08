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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 311 Höhe Meßkirch ist am Mittwochmittag ein 65 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Biker war kurz nach 12.30 Uhr in Richtung Tuttlingen unterwegs und setzte in einer Linkskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Transportfahrzeugs an. Während des Überholvorgangs verlor der 65-Jährige mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Harley Davidson und kam nach rechts von der Straße ab. Dort prallte er gegen eine Schutzplanke. Zu einem Kontakt mit dem Transportfahrzeug kam es nicht. Der lebensgefährlich Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg die Harley Davidson und kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf der Fahrbahn. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 15 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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