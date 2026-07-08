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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Korrektur zu unserer Meldung von 16.09 Uhr

Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Der Verkehrsunfall auf der A 96, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, hat sich am Mittwochmittag, und nicht wie gemeldet am Dienstagmittag ereignet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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