PP Ravensburg: Korrektur zu unserer Meldung von 16.09 Uhr
Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)
Der Verkehrsunfall auf der A 96, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, hat sich am Mittwochmittag, und nicht wie gemeldet am Dienstagmittag ereignet.
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