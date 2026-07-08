PP Ravensburg: Korrektur zu unserer Meldung von 16.09 Uhr

Landkreis Sigmaringen (ots) - Herdwangen-Schönach Vorfahrt missachtet - eine Verletzte Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der K 8269 ereignet hat. Eine 82-jährige Opel-Fahrerin wollte von Hubenmühle kommend nach links in die Kreisstraße einbiegen und übersah dabei den VW eines ...

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