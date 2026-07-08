Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall - Polizei sucht Zeugen

Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagmittag auf der A 96 schwer verletzt worden. Offenbar zu spät bemerkte der Biker gegen 12.45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg auf der linken Spur, dass eine vorausfahrende 51-jährige Mazda-Fahrerin ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste. Der 58-Jährige prallte mit seiner BMW in das Heck des Mazda und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 51-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die A 96 für rund 1,5 Stunden nur einspurig befahrbar. Es kam zu einer entsprechenden Staubildung. Die Beamten der Verkehrspolizei Kißlegg bitten Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

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