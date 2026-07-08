Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herdwangen-Schönach

Vorfahrt missachtet - eine Verletzte

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der K 8269 ereignet hat. Eine 82-jährige Opel-Fahrerin wollte von Hubenmühle kommend nach links in die Kreisstraße einbiegen und übersah dabei den VW eines vorfahrtsberechtigten 71-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 72 Jahre alte Beifahrerin im VW leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise vollständig gesperrt.

Meßkirch

In Wohnmobil eingestiegen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Sonntagmorgen und Dienstagmorgen in ein Wohnmobil eingebrochen, das auf einem Grundstück in der Straße "Im Kleinöschle" abgestellt war. Der Täter brach ein Fenster im Heck des Fahrzeugs gewaltsam auf. Im Innern des Reisemobils riss der Unbekannte den Teppich sowie die Sitzbezüge heraus und nahm sie mit. Zudem entwendete der Täter Campingutensilien aus dem Fahrzeuginnern. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.000 Euro beziffert. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Bad Saulgau

Streit eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagmittag in der Zeltengasse eskaliert. Kurz nach 12.30 Uhr trafen dort zwei 19 und 21 Jahre alte Kontrahenten aufeinander, die bereits in der Vergangenheit immer wieder aneinandergeraten waren. Als der 19-Jährige den Älteren zur Rede stellte, zückte dieser offenbar unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte es dem Jüngeren ins Gesicht. Im Gegenzug soll der 19-Jährige sein Gegenüber weggestoßen haben, sodass der 21-Jährige zu Boden stürzte. Beide Beteiligten müssen nun mit einer Strafanzeige wegen eines Körperverletzungsdelikts rechnen.

Hohentengen

Flächenbrand

Bei einem Flächenbrand ist am Dienstag gegen 17 Uhr Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geriet ein Ballen im Innern eines Mähdreschers auf einem Feld im Bereich der Kreisstraße zwischen Jettkofen und Hohentengen in Brand. Der Fahrer der Erntemaschine konnte den brennenden Ballen abwerfen. Die Flammen setzten in der Folge eine Fläche von rund 2.500 Quadratmeter in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit über 50 Einsatzkräften an und löschte das Feuer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da sich der Fahrer der Erntemaschine rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Ob am Mähdrescher Sachschaden entstanden ist, ist noch unklar. Die Kreisstraße war während der Löschmaßnahmen bis etwa 19 Uhr gesperrt.

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