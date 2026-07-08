Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Oberteuringen-Rammetshofen

Fahrzeugbrand greift auf Apfelplantage über

Ein technischer Defekt hat am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Propsteistraße zum Vollbrand eines Mercedes-Benz geführt. Die 29-jährige Fahrerin bemerkte während der Fahrt Rauch und Brandgeruch, stellte den Wagen rechtzeitig ab und brachte sich und ihre Gegenstände in Sicherheit. Kurz darauf stand der Pkw in Flammen. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Feld sowie eine Apfelplantage über. Die Feuerwehr löschte den Brand, sodass sich niemand verletzte. Aufgrund von Hitzeschäden musste die Straße in Absprache mit dem Straßenbauamt komplett gesperrt werden.

Kressbronn

Groß angelegte Vermisstensuche nimmt gutes Ende

Nach einer vermissten Seniorin haben Polizei und Rettungskräfte am Mittwoch intensiv gesucht. Die 76-jährige Frau war in den frühen Morgenstunden als vermisst gemeldet worden. Im Rahmen der groß angelegten Suchaktion waren neben zahlreichen Polizeistreifen auch die Wasserschutzpolizei, Mantrailer-Hunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Im Rahmen der intensiven Suchmaßnahmen konnte die Vermisste schließlich in einem Feld aufgefunden werden. Der Rettungsdienst brachte die 76-Jährige zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

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