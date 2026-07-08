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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierter uriniert gegen Geschäft und leistet Widerstand

Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung kommen auf einen 32-Jährigen zu, der am Dienstagabend an einem Lebensmittelgeschäft in der Roßbachstraße negativ aufgefallen ist. Der offenkundig erheblich alkoholisierte Mann verhielt sich im Bereich des Geschäfts aggressiv und urinierte gegen eine Glasscheibe. Beamte des Polizeireviers Ravensburg kontrollierten den 32-Jährigen daraufhin und erteilten ihm zunächst einen Platzverweis. Anstatt die eindringliche Ermahnung der Beamten ernst zu nehmen, pöbelte der Mann nur wenig später erneut Passanten und Gäste von Geschäften an, weshalb er von den Einsatzkräfte schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Gegen die polizeilichen Maßnahmen setzte sich der Alkoholisierte zur Wehr und warf mit üblen Beleidigungen um sich. Er wurde in eine Fachklinik gebracht.

Weingarten

Rutschenturm der Welfenfestkommission beschädigt

Den derzeit auf dem Festplatz in Weingarten stehenden Rutschenturm der Welfenfestkommission haben Unbekannte im Laufe des vergangenen Wochenendes beschädigt. Die Täter bespuckten eine der Turmseiten und richteten an einem Fensterladen sowie einem am Boden liegenden Teil der Verkleidung Sachschaden an, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Vor Ort wurden mehrere leere Getränkedosen gefunden und sichergestellt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt zu der Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zur Tat und zu den Tätern.

Wangen im Allgäu

Streit zwischen Kindern ruft Polizei auf den Plan

Ein Streit zwischen Kindern hat am Dienstagabend die Polizei in der Karl-Beurer-Straße auf den Plan gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war in einer Gruppe von Kindern vor noch unklarem Hintergrund Streit ausgebrochen, woraufhin sich bis zu zwei Dutzend Familienangehörige einmischten und in eine handfeste Auseinandersetzung gerieten. Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu trennten die Parteien und ermitteln nun wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung. Der genaue Ablauf des Disputs ist ebenso Gegenstand der laufenden Ermittlungen wie die konkrete Anzahl und die einzelnen Handlungen der Beteiligten.

Wangen im Allgäu

Auf frischer Tat erwischt - mehrere Sachbeschädigungen eingeräumt

Wegen Sachbeschädigung an acht geparkten Pkw ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu gegen einen 79-Jährigen, der Anfang Mai von Zeugen auf frischer Tat ertappt wurde. Seit Juli 2025 war es auf einem Parkplatz in der Zunfthausgasse immer wieder zu mutwilligen Beschädigungen an Fahrzeugen namhafter Hersteller gekommen. Am Montag, den 05. Mai, wurde der Senior nun von einer Zeugin beobachtet, wie er den Lack eines geparkten Porsche zerkratzte. Eine Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu kontrollierte den Tatverdächtigen anschließend und stellte bei ihm ein spitzes Werkzeug in Kugelschreiber-Form sicher. Im Zuge der weiteren polizeilichen Vernehmung räumte der 79-Jährige ein, auch für die übrigen Taten verantwortlich zu sein. Insgesamt beläuft sich der verursachte Sachschaden in den acht Fällen auf mehrere zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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