PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fehlalarm sorgt für Großeinsatz an Schulzentrum

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Die versehentliche Auslösung der Gefahrenmeldeanlage an einem Schulzentrum in der Steinbeisstraße hat am Mittwochmorgen für einen Großeinsatz der Polizei und des Sanitätsdienstes gesorgt. Der Alarm wurde gegen 8.15 Uhr ausgelöst, woraufhin sich die rund 600 Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal der Verbundschule in ihren Klassenräumen einschlossen. Schnell stellte sich heraus, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand eine unbeabsichtigte Fehlbedienung an einem Auslöseschalter Grund für die Alarmauslösung war und keine tatsächliche Gefahrenlage bestand. Polizeikräfte durchsuchten dennoch vorsorglich das Schulgebäude und entließen die Schülerinnen und Schüler nach und nach aus dem Gebäude. Eine Sammelstelle, an der auch psychosoziales Betreuungspersonal der Polizei sowie des Sanitätsdienstes zum Einsatz kam, wurde im Bereich der Sportanlagen eingerichtet. Gegen 11.15 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen weitestgehend beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 14:32

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Vorfahrtsunfall fordert hohen Sachschaden Rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein 20-jähriger Audi-Fahrer am Montagnachmittag verursacht hat. Der junge Mann bog gegen 16.15 Uhr von der Aistegstraße in die Paulinenstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 21-jährigen Ford-Lenkerin, die stadteinwärts fuhr. Bei dem Zusammenstoß prallte ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Rüttelplatte entwendet Eine Rüttelplatte im Wert von rund 5.000 Euro haben bislang unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in Gutenstein entwendet. Das Gerät befand sich festgezurrt auf der Ladefläche eines Lkw, der im Grimmerriedweg abgestellt war. Das Polizeirevier Sigmaringen geht davon aus, dass die Unbekannten zum Abtransport der Rüttelplatte ein ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Einbruch in Kiosk In einen Kiosk am Flappachbad hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Innenraum. Hier nahm er diverse Zigarettenschachteln und eine geringe Menge Bargeld mit. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt zu dem Einbruch und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren