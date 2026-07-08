Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fehlalarm sorgt für Großeinsatz an Schulzentrum

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Die versehentliche Auslösung der Gefahrenmeldeanlage an einem Schulzentrum in der Steinbeisstraße hat am Mittwochmorgen für einen Großeinsatz der Polizei und des Sanitätsdienstes gesorgt. Der Alarm wurde gegen 8.15 Uhr ausgelöst, woraufhin sich die rund 600 Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal der Verbundschule in ihren Klassenräumen einschlossen. Schnell stellte sich heraus, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand eine unbeabsichtigte Fehlbedienung an einem Auslöseschalter Grund für die Alarmauslösung war und keine tatsächliche Gefahrenlage bestand. Polizeikräfte durchsuchten dennoch vorsorglich das Schulgebäude und entließen die Schülerinnen und Schüler nach und nach aus dem Gebäude. Eine Sammelstelle, an der auch psychosoziales Betreuungspersonal der Polizei sowie des Sanitätsdienstes zum Einsatz kam, wurde im Bereich der Sportanlagen eingerichtet. Gegen 11.15 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen weitestgehend beendet.

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