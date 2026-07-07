Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrtsunfall fordert hohen Sachschaden

Rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein 20-jähriger Audi-Fahrer am Montagnachmittag verursacht hat. Der junge Mann bog gegen 16.15 Uhr von der Aistegstraße in die Paulinenstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 21-jährigen Ford-Lenkerin, die stadteinwärts fuhr. Bei dem Zusammenstoß prallte der Audi frontal in die rechte Seite des Ford. Beide Beteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Dem 20-Jährigen drohen nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Ein 20-jähriger Golf-Fahrer hat am Montagnachmittag auf der Hauptstraße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstanden ist. Der junge Mann war gegen 17.30 Uhr in Richtung Ravensburg unterwegs und bemerkte im Kreuzungsbereich zur Max-Eyth-Straße zu spät, dass ein vorausfahrender 25-jähriger Mercedes-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste. Da die dortige Ampel zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet war, hatte sich der Verkehr angestaut. Vermutlich aus Unachtsamkeit prallte der 20-Jährige mit seinem Golf auf das Heck des stehenden Mercedes. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Bermatingen / K 7749

Betrunkener Radfahrer

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 50-jähriger Mann, der am späten Montagabend mit seinem E-Bike auf einem Radweg neben der K 7749 unterwegs war. Als eine Streifenwagenbesatzung den Mann kontrollierte, stellte sie starken Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Der 50-Jährige musste sein Zweirad stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Überlingen / L 195

Vier Leichtverletzte und Vollsperrung nach Auffahrunfall

Vier leicht verletzte Personen und eine rund einstündige Vollsperrung sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin auf der L 195 zwischen Owingen und Überlingen verursacht hat. Die junge Frau erkannte das leichte Abbremsen eines vorausfahrenden 86-jährigen Renault-Lenkers zu spät und prallte auf dessen Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte dort mit dem VW eines 42-jährigen Fahrers. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die Unfallverursacherin, die 87-jährige Beifahrerin im Renault sowie der VW-Lenker und sein 44-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Der 86-Jährige blieb unverletzt. Da alle drei Pkw nicht mehr fahrbereit waren, sind sie von Abschleppunternehmen abtransportiert worden. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme für etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

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