Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Rüttelplatte entwendet

Eine Rüttelplatte im Wert von rund 5.000 Euro haben bislang unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in Gutenstein entwendet. Das Gerät befand sich festgezurrt auf der Ladefläche eines Lkw, der im Grimmerriedweg abgestellt war. Das Polizeirevier Sigmaringen geht davon aus, dass die Unbekannten zum Abtransport der Rüttelplatte ein entsprechend großes Fahrzeug genutzt haben. Hinweise über verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Scheibe von Verkaufsautomaten eingeworfen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag die Scheibe eines Verkaufsautomaten in der Friedrich-List-Straße eingeworfen. Eine Zeugin hörte gegen 1.45 Uhr verdächtige Geräusche am Haupteingang des dortigen Lebensmittelmarktes und verständigte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Scheibe des Automaten durch einen Steinwurf beschädigt wurde. Entwendet wurde nach jetzigem Erkenntnisstand nichts. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Fahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Mit leichten Verletzungen hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker seinen 26 Jahre alten Beifahrer nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen zurückgelassen. Der Unbekannte kam gegen 1.30 Uhr von der B 313 zwischen Rohrdorf und Meßkirch mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge im angrenzenden Feld. Während der Lenker des Fahrzeugs zu Fuß das Weite suchte, blieb sein verletzter Beifahrer im Unfallfahrzeug zurück. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 26-Jährigen in eine Klinik. Um den Mercedes, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Das Polizeirevier Sigmaringen geht ersten Hinweisen auf den Fahrer, zu dem der Beifahrer keine Angaben machte, nach.

Meßkirch

Lichtmast umgefahren - Verursacher haut ab

Einen Lichtmast in der Kreenheinstetter Straße hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Montag auf Dienstag angefahren, sodass dieser abknickte. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne den Schaden in noch nicht bezifferbarer Höhe zu melden. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Gegen Dachvorsprung geprallt

Wegen Fahrerflucht ermittelt der Polizeiposten Meßkirch, nachdem am späten Montagvormittag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Heudorf in der Straße "Stortzingen" gegen einen Dachvorsprung geprallt ist. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge dürfte der Lenker eines Sattelzugs aus noch unbekannten Gründen in ortseinwärtiger Richtung auf den dortigen Gehweg gefahren und mit dem Dach in knapp vier Metern Höhe kollidiert sein. In der Folge fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Dach wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Spurenlage zufolge dürfte der Unfallverursacher mit einer orange lackierten Sattelzugmaschine unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr ereignet hat, oder Personen, die Hinweise auf den Sattelzug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 bei der Polizei zu melden.

Mengen

Motorradfahrerin stürzt bei Vorfahrtsunfall - Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leichte Verletzungen hat eine 36-jährige Suzuki-Fahrerin am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr auf der Hauptstraße erlitten. Ein 26-jähriger Mercedes-Lenker übersah beim Einfahren in den Kreisel gegen 17 Uhr die bevorrechtigte Zweiradfahrerin. Die 36-Jährige musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern, und kam dabei zu Sturz. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrer Maschine entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die verletzte Frau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Motorrad war. Beide Unfallbeteiligten werden nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell