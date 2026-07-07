Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Kiosk

In einen Kiosk am Flappachbad hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Innenraum. Hier nahm er diverse Zigarettenschachteln und eine geringe Menge Bargeld mit. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt zu dem Einbruch und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Ravensburg

In Firma eingebrochen

In eine Firma im Gewerbegebiet Erlen haben unbekannte Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes eingebrochen. Sie verschafften sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen an einer Gebäuderückseite Zutritt zu einer Lagerhalle, setzten Bewegungsmelder außer Kraft und entwendeten aus den Räumen diverse Werkzeuge im Wert mehrerer zehntausend Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt zu dem Einbruch und bittet etwaige Zeugen der Tat oder Personen, denen im Laufe des Wochenendes oder auch schon davor im Gewerbegebiet Erlen Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wolpertswende

Flächenbrand

Zu einem kleinen Flächenbrand wurden Feuerwehr und Polizei am Dienstag gegen Mitternacht alarmiert. Auf einem Acker mit Wintergerste an der Mochenwanger Straße war aus bislang nicht geklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, welches eine Fläche von rund 20 Quadratmetern in Mitleidenschaft zog und von den Wehrleuten schnell gelöscht werden konnte. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Wangen i. A.

Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Lindauer Straße gefordert. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte der in Richtung Ortsausgang fahrende 55-jährige Lenker eines Mercedes Sprinter nach einem kurzen Halt in einer Bushaltestelle wenden und wieder zurück in Richtung Stadtmitte fahren. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß in stadteinwärtiger Richtung fahrenden VW einer 29-Jährigen und prallte wuchtig in dessen Fahrerseite. Durch die Kollision wurde die Frau leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Isny i. A.

Zweimal durch sexuelle Handlungen aufgefallen

Bereits zum zweiten Mal ist ein bislang Unbekannter am Wochenende dabei aufgefallen, wie er im Bereich des Wasserspielplatzes am Marktplatz offenbar an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll. Erstmalig am Samstagnachmittag und abermals am Sonntagnachmittag habe der Unbekannte an seinem in der Hose belassenen Glied hantiert und dabei in Richtung der am Wasserspielplatz aufhältigen Kinder geschaut. Der Unbekannte wird als ca. 60 bis 70 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß und dunkelhäutig beschrieben. Er habe eine Brille und eine Flatcap sowie eine dunkle Hose und ein helles, hochgekrempeltes langärmliges Hemd getragen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Erregens öffentlichen Ärgernisses und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Mann unter Tel. 07562/976550 an den Polizeiposten Isny.

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