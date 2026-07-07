Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.07.2026

Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) (ots)

25-Jähriger nach Raubdelikt in Haft

Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung haben die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 25-Jährigen eingeleitet, der sich inzwischen in Haft befindet. Der Tatverdächtige soll am vergangenen Donnerstag gegen 1 Uhr gewaltsam in die Wohnung eines 45-Jährigen in der Bachstraße eingedrungen, dort auf den Geschädigten körperlich eingewirkt und währenddessen von dem ihm bekannten 45-Jährigen Bargeld gefordert haben. Nachdem das schwerverletzte Opfer dem Tatverdächtigen einen geringen Bargeldbetrag ausgehändigt hatte, suchte der 25-Jährige das Weite. Ein Angehöriger fand den verletzten 45-Jährigen am Donnerstagmorgen in dessen Wohnung und verständigte die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Kriminalbeamten nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der Ermittlungen noch am Donnerstag vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der 25-Jährige am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung sowie vorsätzlicher Körperverletzung erließ und diesen in Vollzug setzte. Der dingend tatverdächtige deutsche Staatsangehörige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

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