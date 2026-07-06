Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Moped-Fahrer rutscht auf Plastikteil aus

Leicht verletzt wurde ein 16 Jahre alter Moped-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag in der Anton-Günther-Straße. Der Jugendliche wollte kurz nach 22 Uhr in die Hohenzollernstraße abbiegen und geriet mit dem Vorderrad auf ein auf der Straße liegendes Plastikteil. In der Folge rutschte das Vorderrad weg und der 16-Jährige stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Moped entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sigmaringen

In Schlangenlinien unterwegs - Fahrer pustet rund 2,6 Promille

Mit der Beschlagnahme seines Führerscheins und einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft endete die Fahrt eines 26-jährigen Lkw-Fahrers am Samstagabend. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte die Polizei verständigt, nachdem ihr der 26-Jährige kurz nach 21.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Bingen und Sigmaringen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen konnte den Lkw mit dem 26-Jährigen schließlich antreffen. Dieser wirkte bereits beim Aussteigen aus dem Führerhaus deutlich alkoholisiert und schwankte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von gut 2,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik erfolgte. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Gammertingen/Veringenstadt

Einbrecher unterwegs

Unerkannt davongekommen ist ein Einbrecher, der am frühen Sonntagmorgen die Bewohner eines Wohnhauses im Ziegelweg im Schlaf überrascht hat. Der Unbekannte gelangte offenbar gegen 2.30 Uhr über eine Kellertür in das Einfamilienhaus. Nachdem die Bewohner aufgewacht waren und den Täter bemerkt hatten, flüchtete dieser über eine Terrassentür. Entwendet wurde nichts. Gegen 3.45 Uhr wurde in den Räumlichkeiten eines Gehöfts im Ortsteil "Lieshöfe" eine männliche Person von einer Kamera aufgezeichnet, die sich ebenfalls unberechtigt Zugang zu dem Wohnhaus verschafft hatte. Auch hier wurde nichts entwendet. Beide Taten wurden erst nachträglich bei der Polizei angezeigt. Ob es sich bei dem Einbrecher um denselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagabend ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten hat, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Der Jugendliche war kurz vor 21 Uhr in der Schillerstraße unterwegs, als vor ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker von der Austraße einbog. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, wich der 15-Jährige abrupt aus und stürzte in der Folge. Er zog sich dabei Kopf- und Beinverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Unbekannte setzte seine Fahrt offenbar unbeeindruckt fort. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise auf den unbekannten Pkw-Lenker geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Fahrzeug gerammt - alkoholisierter Unfallverursacher hat ab

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrerflucht haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau gegen einen 19-Jährigen eingeleitet, der am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro verursacht hat. Die Polizei wurde kurz nach 4 Uhr verständigt, weil ein bis dahin unbekannter Ford-Fahrer in der Störckstraße einen abgestellten Kia gerammt hatte. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie den stark beschädigten Ford mitten auf der Straße in Höhe der Kaiserstraße vor. Der Unfallverursacher hatte nach der Kollision mit dem abgestellten Kia offenbar zu Fuß die Flucht ergriffen und konnte trotz einer sofortigen Fahndung zunächst nicht mehr angetroffen werden. Kurz nach 8.30 Uhr verständigte ein Passant die Polizei, da er den verletzten und deutlich alkoholisierten 19-Jährigen auf einem Betriebsgelände in der Schwarzenbacher Straße liegend auffand. Eine Streifenwagenbesatzung konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen den 19-Jährigen eindeutig als Unfallverursacher identifizieren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille, weshalb der Heranwachsende die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben sowie zur Behandlung seiner eher leichten Verletzungen in eine Klinik begleiten musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst. Der 19-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Mengen

Reiterin wird bei Unfall schwer verletzt

Eine 47-Jährige ist am Sonntagmittag im Rahmen einer Veranstaltung in der Zeppelinstraße bei einem Reitunfall schwer verletzt worden. Die Frau nahm mit ihrem Pferd an einem Aufzug teil. Gegen 13.30 Uhr scheute der Kaltblüter mutmaßlich aufgrund eines Insekts und stieg mit den Hinterbeinen hoch. Die 47-Jährige stürzte daraufhin über den Kopf des Pferdes auf den Asphalt und zog sich Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt nach bisherigem Ermittlungsstand ein Fremdverschulden aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell