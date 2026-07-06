Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Autofahrer am Samstagmittag auf dem Parkplatz des Bodenseecenters an einem Renault verursacht hat. Der Unbekannte stieß im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr im Bereich eines Baumarktes gegen die Heckstoßstange des Renault und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Frau im Riedlepark geschlagen - Zeugen gesucht

Nach einer Körperverletzung, die sich in der Nacht auf Samstag im Bereich des Riedleparks ereignet hat, sucht das Polizeirevier Friedrichshafen nach Zeugen. Eine 55-jährige Frau war gegen 2.30 Uhr auf dem Heimweg in der Katharinenstraße, als ihr ein unbekannter Mann folgte. Nachdem die Frau seine Annäherungsversuche zurückgewiesen hatte, schlug ihr der Unbekannte unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend in Richtung Bismarckstraße. Die 55-Jährige erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen im Gesicht, benötigte jedoch keine unmittelbare medizinische Versorgung. Der Angreifer dürfte Mitte dreißig und etwa 1,85 Meter groß sein und hatte braune Haare. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang / L 333

Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Beim Einfahren von einer Haltebucht auf die L 333 hat eine 17-jährige Rollerfahrerin am Samstagabend einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die Jugendliche übersah beim Einfädeln offenbar einen von Tettnang in Richtung Neukirch herannahenden 19-jährigen Motorradfahrer. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zur Kollision, wodurch beide Zweiradlenker stürzten. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzten Fahrer in eine Klinik. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zudem rückte die Straßenmeisterei an, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.

Langenargen / B 467

Unter Drogeneinfluss Leitplanke durchbrochen

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender 34-jähriger VW-Fahrer am Samstagabend auf der B 467 verursacht hat. Der Mann war von Tettnang in Richtung Langenargen unterwegs, als er auf Höhe der Abfahrt Oberdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke durchbrach. Eine 26-jährige Mitfahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Da ein Drogenvortest beim Fahrer positiv auf Kokain und THC reagierte, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Gegen den 34-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Kressbronn am Bodensee

Fahrzeugbrand im Yachthafen

Ein brennender Pkw hat am Samstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in Schnaidt geführt. Gegen 14.15 Uhr geriet ein auf einem Parkdeck abgestelltes Auto in Brand. Die Feuerwehr rückte an und konnte die Flammen zügig löschen. Ein technischer Defekt an einem Kühlgerät ist mutmaßlich die Brandursache. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Salem

Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Rund 500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende an einem Skoda verursacht, der auf einem Firmengelände in der Bahnhofstraße abgestellt war. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, warf der Täter vermutlich mit einem Stein die hintere linke Scheibe des Wagens ein. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Gelände gemacht haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen / B 31

Vorfahrtsunfall fordert einen Leichtverletzten

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und Sachschaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der B 31 ereignet hat. Ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Einmündung des Klosters Birnau auf die Bundesstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden Harley-Davidson-Lenkers. Trotz eines Ausweichmanövers kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 50-jährige Zweiradfahrer stürzte. Er wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

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