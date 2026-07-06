Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Baum auf Spielplatz erheblich beschädigt - Polizei ermittelt

Der Erhalt eines Kirschbaums auf einem Spielplatz in der Veitsburgstraße ist fraglich, nachdem Unbekannte an diesem zwischen Donnerstag und Freitag einen erheblichen Teil der Baumrinde entfernt haben. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der mutwilligen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu den Tätern. Der finanzielle Schaden an dem Baum dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen.

Ravensburg

Mann in Ausnahmezustand sorgt für Polizeieinsatz

Für einen Polizeieinsatz hat am Sonntagmittag ein 35-Jähriger im Bereich der Schubertstraße gesorgt. Der Mann hatte sich in einem psychischwen Ausnahmezustand unerlaubt im Bereich der Gleise aufgehalten, sodass ein Zug mit rund 200 Fahrgästen stoppen musste. Der unverletzte 35-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus und anschließend aufgrund seines offenkundigen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete der 35-Jährige Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Diesbezüglich erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

Wolfegg / Molpertshaus

In Kapelle gezündelt

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen in einer Kapelle im Haidweg gezündelt und Sachschaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Den Spuren zufolge setze der Täter mehrere Sitzkissen und Decken bewusst in Brand, das Feuer breitete sich jedoch zum Glück nicht weiter aus. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Brandstiftung eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu der Tat und möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Bad Wurzach

In Gartenzaun geprallt - Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Nach einer Unfallflucht in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Talhofstraße in Truilz hat das Polizeirevier Leutkirch die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge prallte ein Unbekannter mit seinem Pkw vermutlich gegen 2.45 Uhr aus Richtung L 265 kommend in einen Holzzaun und flüchtete anschließend. Vor Ort zurück blieben mehrere Fahrzeugteile, der beim Unfall entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Flüchtigen und dessen beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Alkoholisierter Radfahrer begeht Unfallflucht - Zeugen schreiten ein

Zeugen haben am Sonntagabend einen alkoholisierten Radfahrer gestoppt, der in der Fischerstraße Unfallflucht begangen hat. Der 66-Jährige prallte kurz nach 22 Uhr mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Renault Twingo, stürzte, und wollte anschließend davonfahren. Zeugen waren jedoch auf den Zusammenstoß aufmerksam geworden und hielten den erheblich alkoholisierten Mann eine Straße weiter an. Bei der folgenden Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife zeigte der Alkoholvortest bei dem 66-Jährigen rund zwei Promille an, zudem besteht der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss verschreibungspflichtiger Medikamente stand. Für den Radler folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Er sieht sich nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle entgegen. Der Sachschaden am Renault beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf rund 3.000 Euro.

Isny im Allgäu

Frauen beleidigt

Wegen Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, nachdem ein bislang unbekannter Mann am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf dem Gelände einer Verbundschule im General-Moser-Weg gegenüber zwei Frauen negativ aufgefallen ist. Der offensichtlich Alkoholisierte pfiff den Frauen hinterher und sprach die beiden 19- und 46-Jährigen an. Als er eine Abfuhr kassierte, sprach er sexualisierte Beleidigungen aus. Der Unbekannte wird mit arabischem Aussehen, schlankem Gesicht und Drei-Tage-Bart beschrieben. Er soll demnach etwa 40 bis 50 Jahre alt und rund 170 cm groß sein und war mit einer grünen Cargohose sowie einem grau/blauen T-Shirt bekleidet. Personen, die die Situation beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny im Allgäu

Messer gezückt und Widerstand geleistet

Gegen einen 22-Jährigen, der am Samstagabend in einem Streit ein Messer gezückt und später bei seiner Festnahme Widerstand geleistet hat, ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu. Der 22-Jährige geriet nach bisherigen Erkenntnissen gegen 18 Uhr in der Maierhöfener Straße vor einem Lebensmitteldiscounter mit einem 24-Jährigen in verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige ein Messer gezückt und in Richtung seines Gegenübers gestochen haben, bevor er in einem Pkw flüchtete. Mehrere Polizeistreifen nahmen die Ermittlungen zu dem Verdächtigen auf und trafen ihn an seiner Wohnanschrift an. Bei der Festnahme missachtete der 22-Jährige die Anweisungen der Beamten und setzte sich derart zur Wehr, dass zwei Beamte leichte oberflächliche Verletzungen davontrugen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der 24-Jährige wurde durch die Stichbewegungen des 22-Jährigen nicht verletzt.

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