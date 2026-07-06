Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mehrere Leichtverletzte nach Unfall mit Schulbus (Kleinbus)

Salem-Neufrach/Bodenseekreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus sind am Montagmorgen die Fahrerin mittelschwer und mehrere mitfahrende Schulkinder leicht verletzt worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr gegen 8.15 Uhr die 59-jährige Lenkerin des Kleinbusses, der 25 Sitzplätze bietet, mit 18 Grundschülerinnen und Grundschülern die L 205 von Bermatingen in Richtung Salem-Neufrach. Kurz nach dem Ortseingang Neufrach kam die Frau mutmaßlich aufgrund einer akuten medizinischen Ursache ohne Fremdbeteiligung mit dem Bus nach links von der Fahrbahn ab und streifte mit der Fahrerseite eine hervorstehende Hausecke. Hierdurch wurde das Fahrzeug über die gesamte Länge der Fahrerseite erheblich beschädigt. Nach dem Unfall konnten alle Beteiligten das Fahrzeug selbständig verlassen. Aufgrund der Erstmeldung zu dem Verkehrsunfall befand sich der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben der mittelschwer verletzen 59-Jährigen wurden nach derzeitigem Stand auch acht Schulkinder vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie dürften allenfalls leicht verletzt worden sein. Zur Betreuung der weiteren Kinder bis zur Abholung durch die Eltern wurde von der Feuerwehr und vom Sanitätsdienst im nahegelegenen Dorfgemeinschaftshaus eine Sammelstelle eingerichtet. Hier unterstützte die Psychosoziale Notfallversorgung. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt Neufrach bis gegen 10.45 Uhr voll gesperrt. Der Bauhof richtete eine örtliche Umleitung ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

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