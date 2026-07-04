Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Frontalzusammenstoß fordert zwei Schwerverletzte

Am Samstagmorgen, um 08:40 Uhr kam es auf der L465 zwischen Bad Wurzach und Niedermühle zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws. Nach Zeugenangaben und den bisherigen Unfallermittlungen nach, kam der 69-jährige Fahrer eines Opel Crossland aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal in den VW Polo einer entgegenkommenden, in Richtung Bad Wurzach fahrenden 61-jährigen Frau. Zur Unfallaufnahme, Bergung der erheblich beschädigten Autos, sowie Reinigung der Fahrbahn musste die Landesstraße bis ca. 11:00 Uhr voll gesperrt werden. Neben der Polizei, zwei Rettungswägen, der Feuerwehr zur Sicherung der Unfallstelle und Aufnahme von auslaufenden Betriebsstoffen kamen auch zwei Abschleppwägen vor Ort zum Einsatz. Die Schäden an den beiden Pkws werden auf je 15 000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer waren jeweils alleine in ihren Fahrzeugen unterwegs, erlitten schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Sie mussten mit den Rettungswägen zur medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert werden. Die polizeilichen Unfallermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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