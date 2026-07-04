Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meckenbeuren

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zum Auffahrunfall am Ende einer haltenden Fahrzeugschlange kam es am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Seestraße in Meckenbeuren. Ein 23-jähriger Fahrer eines 1er BMW musste am Ende einer Fahrzeugschlange, die vor einer roten Ampel wartete, halten. Dies erkannte ein hinter dem BMW fahrender 38-jähriger Autofahrer zu spät und prallte mit seinem Mazda in das Heck des BMW. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Mazda den BMW auf den, vor diesem stehenden BMW X1 einer 37-jährigen auf. Eine 23-jährige Mitfahrerin im 1er BMW zog sich durch den Unfall leichte Verletzung zu, welche in einem Krankenhaus der weiteren Behandlung bedurften. Die übrigen beteiligten Personen blieben unverletzt. Am Mazda wird der entstandene Sachschaden, wie auch beim 1er BMW auf je 8 000 Euro geschätzt. Der Schaden am X1 fällt mit geschätzten 400 Euro geringer aus.

Friedrichshafen

Zeugensuche nach Körperverletzungsdelikt

Am Freitagmorgen, um 07:40 Uhr befand sich ihren Angaben nach, ein 12-jähriges Mädchen auf dem Schulweg in der Kitzenwiese. Als sie den Kitzenwiesenweg beim Bolzplatz entlanglief, fasste sie ein bislang unbekannter unsanft am Arm an und schlug sie mit seiner Faust auf die Hüfte. Das Kind lief im Anschluss weg, der Mann blieb zurück. Weil das Kind an einer Einschränkung ihres Sehvermögens leidet, konnte sie den Mann nicht genau beschreiben. Es soll sich um einen ca. 175 cm großen Mann mittleren Alters mit heller Hautfarbe handeln. Bekleidet war er mit einem hellgrauen Hoodie mit Kapuze über den Kopf gezogen und dunkelgrauer Jogginghose. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet von Zeugen des Vorfalles um Hinweise zum Unbekannten.

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